மின்சார வாகனங்களின் விற்பனை 63 சதவீதம் அதிகரிப்பு: ஜூனில் 3 லட்சம் வாகனங்கள் விற்பனை
மின்சார வாகனங்களின் விற்பனை 63 சதவீதம் அதிகரிப்பு: ஜூனில் 3 லட்சம் வாகனங்கள் விற்பனை
ADDED : ஜூலை 07, 2026 07:51 PM
ADDED : ஜூலை 07, 2026 07:51 PM
புதுடில்லி: கடந்த ஜூன் மாதம் 3,06,220 மின்சார வாகனங்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளன. இது, கடந்த ஆண்டு ஜூன் மாத விற்பனையை காட்டிலும் 63 சதவீதம் அதிகம் என ஆட்டோமொபைல் டீலர்ஸ் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.
இது தொடர்பாக அந்த அமைப்பு வெளியிட்ட அறிக்கையில் மேலும் கூறியுள்ளதாவது:
கடந்த மாதம் 31,823 என்ற எண்ணிக்கையில் மின்சாரத்தில் இயங்கும் பயணிகள் வாகனங்கள் விற்பனை ஆகி உள்ளன. இது கடந்த ஆண்டை காட்டிலும் 108 சதவீதம் அதிகம். கடந்த ஆண்டு ஜூன் மாதம் 15,318 வாகனங்கள் மட்டுமே விற்பனை ஆகி இருந்தன.
அதேபோல் மின்சாரத்தில் இயங்கும் சரக்கு வாகனங்கள் 3,214 என்ற எண்ணிக்கையில் இந்தாண்டு ஜூன் மாதம் விற்பனை ஆகியுள்ளன. இது முந்தைய ஆண்டை காட்டிலும் 163 சதவீதம் அதிகம்.
அதேபோல், மின்சாரத்தில் இயங்கும் டூவிலர்கள் விற்பனையும் அதிகரித்துள்ளது. இந்தாண்டு ஜூன் மாதம் 1,93,735 வாகனங்கள் விற்பனை ஆனது. முந்தைய ஆண்டு ஜூன் மாதம் 1,10,719 வாகனங்கள் விற்பனை ஆகியிருந்தன. அதாவது, இந்தாண்டு ஜூன் மாதம் 74.98 சதவீதம் விற்பனை அதிகரித்துள்ளது.
அதேபோல் மின்சாரத்தில் இயங்கும் மூன்று சக்கர வாகனங்கள் விற்பனை ஆனது 77,448 ஆக உள்ளது. இது முந்தைய ஆண்டை காட்டிலும் 27.38 சதவீதம் அதிகமாகும் எனத் தெரிவித்துள்ளது.
இது தொடர்பாக அமைப்பின் தலைவர் விக்னேஷ்வர் கூறியதாவது: இந்தியாவின் வாகன போக்குவரத்து அடையும் மாற்றங்களில் ஜூன் மாதம் திருப்புமுனையாக அமைந்துள்ளது. மின்சார வாகனங்களின் பயன்பாடு 12 சதவீதத்தை தாண்டி உள்ளது. இந்தியாவின் வாகன உற்பத்தியாளர்கள் இப்போது மின்சாரத்தில் இயங்கும் டூவிலர் துறையில் முன்னணியில் உள்ளனர். பிரபல நிறுவனங்கள் இந்தியாவிற்கு முக்கியத்துவம் அளித்து வருகின்றன. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.