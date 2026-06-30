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மனைவிக்கு பெற்றோர் ஆதரவு கிடைத்தாலும் கணவர் கட்டாயம் ஜீவனாம்சம் தர வேண்டும்; கோர்ட் அதிரடி உத்தரவு

மனைவிக்கு பெற்றோர் ஆதரவு கிடைத்தாலும் கணவர் கட்டாயம் ஜீவனாம்சம் தர வேண்டும்; கோர்ட் அதிரடி உத்தரவு

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ADDED : ஜூன் 30, 2026 06:15 PM

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ADDED : ஜூன் 30, 2026 06:15 PM

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நமது நிருபர்

'மனைவிக்கு அவரது பெற்றோரிடம் இருந்து ஆதரவு கிடைக்கிறது என்பதற்காக, ஜீவனாம்சம் வழங்கும் கடமையில் இருந்து கணவர் விடுபட முடியாது' என, அலஹாபாத் உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.

உத்தர பிரதேசத்தை சேர்ந்த ராணுவ வீரரின் மனைவி அவரிடம் இருந்து கடந்த 2020 முதல் பிரிந்து வாழ்ந்து வருகிறார். கணவர் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் தொடர்ந்து கொடுமைப்படுத்தியதால், மனவேதனையடைந்த அவர், இரு குழந்தைகளையும் தன்னுடன் அழைத்துக் கொண்டு பெற்றோர் வீட்டில் தஞ்சம் அடைந்தார்.

இதைத்தொடர்ந்து மாதாந்திர செலவுகளுக்காக ஜீவனாம்சம் கோரி, குடும்ப நல நீதிமன்றத்தில் அவர் வழக்கு தொடர்ந்தார். இதை விசாரித்த நீதிமன்றம், 'புகுந்த வீட்டினர் செய்த கொடுமைகளை நிரூபிக்க தவறிவிட்டார். போதிய காரணங்கள் இல்லாமல், கணவனை பிரிந்து தனியே வாழ்ந்து வருகிறார்' என கூறி, அவருக்கு ஜீவனாம்சம் வழங்க மறுத்தது.

ஆனால், இரு குழந்தைகளை பராமரிப்பதற்காக மட்டும் மாதம்தோறும் தலா 3,000 ரூபாய் வழங்க வேண்டும் என கணவருக்கு உத்தரவிட்டது. கடந்த 2023ல் பிறப்பித்த இந்த உத்தரவை எதிர்த்து, மனைவி தரப்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட பின் நீதிபதி கரிமா பிரசாத் பிறப்பித்த உத்தரவு:

* கணவனால், கைவிடப்பட்ட மனைவி, அவரது பெற்றோரின் ஆதரவில் வாழ்ந்து வருகிறார் என்பதற்காக, ஜீவனாம்சம் தர மறுக்கக் கூடாது.

* குற்றவியல் நடைமுறை சட்டப்பிரிவு 125ன் கீழ் இது தவறு. ஒரு பெண்ணுக்கு அவரது பெற்றோர் செய்யும் உதவி, கணவனின் தார்மீக கடமைக்கு மாற்றானது என கருதக் கூடாது.

* மனைவி மீது, கணவர் சுமத்திய ஒழுக்கக் கேடான குற்றச்சாட்டுகளுக்கு எந்தவொரு வலுவான ஆதாரமும் இல்லை. வெறும் சந்தேகத்தின் அடிப்படையிலோ அல்லது அவதுாறு பரப்புவதன் மூலமாகவோ, ஒரு பெண்ணுக்குரிய ஜீவனாம்ச உரிமையை பறிக்க முடியாது.

* சட்டம் 125(4)-ன்படி குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால் மட்டுமே, ஜீவனாம்சம் மறுக்கப்பட வேண்டும்.

* இரு குழந்தைகளுக்கும் தலா 3,000 ரூபாய் வழங்க குடும்ப நல நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவு, தற்கால சூழலில், உணவு, உடை, கல்வி, மருத்துவம் மற்றும் போக்குவரத்து செலவுகளுக்கே பற்றாக்குறையாக இருக்கும்.

* இரு குழந்தைகளுக்கும் தலா 4,000 ரூபாய் மாதம்தோறும் வழங்க வேண்டும். மேலும், மனைவிக்கு மாதம் 5,000 ரூபாய் வழங்க வேண்டும். இவ்வாறு நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.

* ராணுவத்தில் இருந்து ஓய்வூதியமாக மாதம் 21,025 ரூபாய் மட்டுமே அவர் பெற்று வருவதால், அதை கணக்கில் கொண்டு ஜீவனாம்சத்திற்கு இந்த தொகை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

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