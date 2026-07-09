பசலி ஆண்டு தொடங்கியும் கோவில்களில்,'டெண்டர்' விடவில்லை: நித்தியபடி பூஜைக்கு பொருட்கள் வாங்குவதில் சிக்கல்
பசலி ஆண்டு தொடங்கியும் கோவில்களில்,'டெண்டர்' விடவில்லை: நித்தியபடி பூஜைக்கு பொருட்கள் வாங்குவதில் சிக்கல்
UPDATED : ஜூலை 09, 2026 10:47 PM
ADDED : ஜூலை 09, 2026 10:46 PM
UPDATED : ஜூலை 09, 2026 10:47 PM ADDED : ஜூலை 09, 2026 10:46 PM
- நமது நிருபர் -
'நித்திய படி பூஜைகளுக்கு தேவையான பொருட்கள் வாங்க, ஐந்து லட்சம் ரூபாய் வரை, இ- டெண்டருக்கு பதில் வழக்கமான,'டெண்டர்' விட, அறநிலையத்துறை அனுமதி அளிக்க வேண்டும்' என, கோரிக்கை வலுத்துள்ளது.
அறநிலையத்துறையில் பசலி ஆண்டு என்பது, ஜூலை 1 முதல் அடுத்த ஆண்டு ஜூன் 30 வரை கணக்கிடப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு ஜூலை 1ம் தேதி முதல் அடுத்த ஆண்டு ஜூன், 30ம் தேதி வரை, பசலி, 1436 என அழைக்கப்படுகிறது.
கோவில்களின் வரவு, செலவு, டெண்டர் அனைத்தும், பசலி வாரியாகவே பராமரிக்கப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு ஆண்டும் பசலி துவங்கும் முன், கோவில் நித்தியபடி பூஜைகளான அபிஷேகம், அலங்காரம் உள்ளிட்ட ஆன்மிக நிகழ்வுகளுக்கு தேவையான, பூ, மாலை, தேங்காய், பழம் உள்ளிட்ட அனைத்தும், ஜூன் மாதமே,'டெண்டர்' விடப்பட்டு, ஜூலை மாதம் முதல் பொருட்கள் பெறப்படுவது வழக்கம்.
கடந்த திராவிட ஆட்சியில் ஏற்பட்ட முறைகேடுகளைக் களைய, முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான த.வெ.க., அரசு, அனைத்து துறைகளிலும் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. அதன்படி, அறநிலையத்துறை பசலி தொடங்குவதற்கு முன் விடப்பட்ட, அனைத்து கோவில்களுக்கான டெண்டர்களும் ரத்து செய்யப்பட்டன.
அடுத்த கட்டமாக அறநிலையத்துறையில், உயர் மட்ட அலுவலர்கள் இல்லாமல், துணை, உதவி கமிஷனர்கள் அளவில், 'இட்காட்' எனும் தமிழ்நாடு தொழில் மற்றும் தொழில்நுட்ப ஆலோசனைக் கழக ஆலோசனைக் கூட்டம் நடந்தது.
அதில், 'இட்காட்' கூறிய நிபந்தனைகளை ஏற்று, 'டெண்டர்' கோர உத்தரவிடப்பட்டது.அனைத்து இ-டெண்டர் முறையிலேயே விட முடிவும் செய்யப்பட்டது.
இதற்கு முன், 25 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல் உள்ள டெண்டர்கள் மட்டும் இ-டெண்டராகவும், அதற்கு கீழ் வழக்கமான டெண்டராகவும் விடப்பட்டு வந்தன.
இந்த, 'இட்காட்'நிபந்தனைகளை ஏற்று கோரப்பட்ட 'டெண்டர்' அறநிலையத்துறையில் நிலுவையில் உள்ளன. இதனால் கோவில் பணிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
இது குறித்து அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில்,'டெண்டர்களில் முறைகேடுகள் ஏதும் நடக்கக் கூடாது என்பதற்காக, 'இட்காட்' நிறுவனத்தின் நிபந்தனைகளோடு,'டெண்டர்' கோரப்பட உள்ளது. இதனால், கோவில்களின் நித்திய படி பூஜைகளுக்கு, தேவையான பொருட்களை, தற்காலிகமாக வாங்க உத்தரவிடப்பட்டு, சுற்றறிக்கை அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது' என்றனர். ஆனால், கடந்த ஆண்டு,'டெண்டர்' விடப்பட்டபோது இருந்த நித்தியபடி பூஜைப் பொருட்களின் விலை, தற்போது, 20 சதவீதம் வரை உயர்ந்துள்ளது. இதே தொகைக்கு பொருட்கள் வாங்கும்போது, தணிக்கையின்போது சிக்கல் ஏற்படும் என, கோவில் செயல் அலுவலர்கள் அஞ்சுகின்றனர். விரைவில் ஓய்வு பெறவுள்ள அலுவலர்களுக்கு பெரும் பிரச்னையை ஏற்படுத்தவும் வாய்ப்புள்ளது. இதனால், நித்தியபடிக்கு தேவையான, பால், தேங்காய், பழம், பூ உள்ளிட்ட பொருட்களை வாங்க, நன்கொடையாளர்களை தேடி, கெஞ்சவேண்டிய சூழலுக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.
முதுநிலைக் கோவில்களில் பக்தர்கள் காணிக்கை செலுத்தும், முடி, தேங்காய், எலுமிச்சம்பழ தோல், எள் விளக்குகள் உள்ளிட்டவை,'டெண்டர்' அடிப்படையில் அகற்றப்பட்டு வருகின்றன. இந்த பசலி ஆண்டில், இதுவரை,'டெண்டர்' விடப்படாதாதால், பல கோவில்களில் அவை அப்புறப்படுத்தப் படாமல் உள்ளன. துர்நாற்றம் வீசுவதற்கு முன் அவற்றை அகற்ற வேண்டும்.
இனி இவையும் இ-டெண்டர் வாயிலாக விடப்படுமேயானால் வழக்கமாக சிண்டிகேட் அமைத்து டெண்டர் எடுப்பவர்கள் மட்டுமே பங்கேற்பர். ஆனால், ஏழை, எளிய சிறு வியபாரிகள் கலந்து கொள்வது சந்தேகமே. எனவே, ஐந்து லட்சம் ரூபாய் வரை வழக்கமான டெண்டராகவும்;
ஐந்து லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல் இ-டெண்டராகவும் விட அனுமதி அளிக்க உத்தரவிட வேண்டும். அறநிலையத்துறை அமைச்சர் இது குறித்து நல்ல முடிவு எடுக்க வேண்டும் என, கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.