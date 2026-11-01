இன்றும் சிறிய சலசலப்பு கூட இல்லை; கோவை, சிவகங்கை உள்ளிட்ட இடங்களில் அமைதியாக நடந்தது ஆர்எஸ்எஸ் பேரணி
இன்றும் சிறிய சலசலப்பு கூட இல்லை; கோவை, சிவகங்கை உள்ளிட்ட இடங்களில் அமைதியாக நடந்தது ஆர்எஸ்எஸ் பேரணி
ADDED : நவ 01, 2026 07:20 PM
ADDED : நவ 01, 2026 07:20 PM
-நமது நிருபர்-
ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பு தொடங்கிய விஜயதசமி நாளையொட்டியும், அதன், 100 ஆண்டுகள் நிறைவை ஒட்டியும், தமிழகம் முழுவதும் மொத்தம் 128 இடங்களில் அக்டோபர் 25 மற்றும் நவம்பர் 1 ஆகிய இரு தேதிகளில் பேரணிகளை நடத்த சென்னை ஐகோர்ட் அனுமதி வழங்கி உத்தரவிட்டு இருந்தது.
கடந்த அக்டோபர் 25ம் தேதி, தமிழகம் முழுவதும், 100க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில், ஆர்.எஸ்.எஸ்., அணிவகுப்பு ஊர்வலம் மற்றும் பொதுக் கூட்டங்கள் நடைபெற்றன. இன்று (நவம்பர் 1) தமிழகத்தின் பல்வேறு முக்கிய நகரங்கள் மற்றும் தென் மாவட்டங்களில் ஆர்எஸ்எஸ் அணிவகுப்பு பேரணி அமைதியாக நடந்தது. ஒரு சிறிய சலசலப்பு கூட இல்லை.
கோவையின் சுந்தராபுரம் பகுதியில் ஆர்எஸ்எஸ் பேரணி மிக பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்றது. முன்னாள் மத்திய இணை அமைச்சர் எல். முருகன் சிறப்பு விருந்தினராகப் பங்கேற்றார். கணேசபுரத்தில் முக்கிய வீதிகளின் வழியாகவும், கோவை சத்தி தேசிய நெடுஞ்சாலை வழியாகவும் 3 1/2 கி.மீ., தூரத்திற்கு ஆர்எஸ்எஸ் அணிவகுப்பு ஊர்வலம் நடந்தது.
குளத்துப்பாளையம் பஸ் ஸ்டாப்பில் இருந்து தொண்டாமுத்தூர் போலீஸ் ஸ்டேஷன், மாதம்பட்டி ரோடு, போளுவாம்பட்டி ரோடு, புத்தூர் ரோடு வழியாக, சந்தைப்பேட்டை அடைந்து, மாரியம்மன் கோயில் மைதானத்தில் அணிவகுப்பு ஆர்எஸ்எஸ் ஊர்வலம் நிறைவடைந்தது. சிவகங்கையில் ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பின் ஊர்வலம் நடந்தது. காரமடையில் நடந்த ஆர்எஸ்எஸ் ஊர்வலத்தில் பாஜ மகளிர் அணியினர் மலர் தூவி வரவேற்றனர்.
திருச்சி, திருப்பூர், கன்னியாகுமரி, திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட தென் மற்றும் மத்திய தமிழகத்தின் இதர முக்கிய நகரங்களிலும் ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பின் ஊர்வலம் நடந்துள்ளது. ஆர்எஸ்எஸ் பேரணி நடத்த அரசு அனுமதி மறுத்து வந்த நிலையில், ஐகோர்ட் வரை சென்று ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பினர் அனுமதி பெற்றனர். அமைதியாகவும், மக்களுக்கு எந்த இடையூறு இல்லாமலும் ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பினர் ஊர்வலத்தை அமைதியான முறையில் நடத்தி தனது செயலில் காட்டியுள்ளனர்.