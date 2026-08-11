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ஒவ்வொரு வீட்டிலும் தேசியக் கொடி ஏற்றுங்கள்: பிரதமர் மோடி வீடியோ வெளியிட்டார்

ஒவ்வொரு வீட்டிலும் தேசியக் கொடி ஏற்றுங்கள்: பிரதமர் மோடி வீடியோ வெளியிட்டார்

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UPDATED : ஆக 11, 2026 05:12 PM

ADDED : ஆக 11, 2026 05:06 PM

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UPDATED : ஆக 11, 2026 05:12 PM ADDED : ஆக 11, 2026 05:06 PM

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புதுடில்லி: சுதந்திர தினத்தன்று நாட்டு மக்கள் அனைவரும் தங்களது வீடுகளில் தேசியக் கொடி ஏற்ற வேண்டும் என வலியுறுத்தி பிரதமர் மோடி இன்ஸ்டாகிராம் சமூக ஊடகத்தில் பிரதமர் மோடி வீடியோ வெளியிட்டு உள்ளார்.

'ஒவ்வொரு வீட்டிலும் மூவர்ண கொடி' எனப்படும் ,' ஹர் கர் திரங்கா' என்ற இயக்கத்தை மத்திய கலாசார அமைச்சகம் கடந்த 2022ம் ஆண்டு அறிமுகம் செய்தது. அது முதல் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஏராளமான மக்கள் தங்களது வீடுகளில் தேசியக்கொடி ஏற்றி வருகின்றனர். வரும் ஆகஸ்ட் 15 ம் தேதி சுதந்திர தின கொண்டாட்டத்தின் போது இந்தியர்கள் தங்களது வீடுகளில் மூவர்ணக் கொடி ஏற்றி Harghartiranga.com என்ற இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்ய மத்திய கலாசாரத்துறை அமைச்சகம் கூறியிருந்தது. பிரதமர் மோடியும் இதனை வலியுறுத்தி இருந்தார்.

இந்நிலையில், இன்ஸ்டாகிராமில் பிரதமர் மோடி வீடியோ ஒன்றை பகிர்ந்துள்ளார். அதில், நாட்டு மக்கள் அனைவரும் தங்களது வீடுகளில் சுதந்திர தினத்தன்று தேசியக்கொடி ஏற்ற வேண்டும் என வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார். மேலும் அவர், வந்தே மாதரம் பாடல் இயற்றப்பட்டதன் 150 வது ஆண்டை கொண்டாடும் வகையிலும், நாட்டின் பெருமை, ஒற்றுமையை கொண்டாடும் வகையிலும் தேசியக் கொடி ஏற்ற வேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

பிரதமர் மோடி வெளியிட்ட வீடியோவை பார்க்க கிளிக் செய்யவும்:

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