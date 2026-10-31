எல்லாம் ஒரு விளம்பரம்தான்; இண்டி கூட்டணியின் இன்னொரு நாடகம்!
எல்லாம் ஒரு விளம்பரம்தான்; இண்டி கூட்டணியின் இன்னொரு நாடகம்!
UPDATED : அக் 31, 2026 04:03 PM
ADDED : அக் 31, 2026 04:02 PM
UPDATED : அக் 31, 2026 04:03 PM ADDED : அக் 31, 2026 04:02 PM
காரணங்களை தேடித்தேடி போராட்டம் நடத்துவதை வழக்கமாக கொண்டிருக்கும் 'இண்டி' கூட்டணி கட்சியினர், இன்று
இன்னொரு நாடகத்தை அரங்கேற்ற தொடங்கியுள்ளனர்.
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்தத்தை பல முறை குறை கூறிய 'இண்டி' கூட்டணி, அதில் தவறு நடந்து விட்டதாக ஆதாரபூர்வமாக எங்கும் நிரூபிக்க முடியவில்லை.
ஆனாலும், திரும்பத் திரும்ப கிளிப்பிள்ளை போல் ஒரே குற்றச்சாட்டை கூறிக் கொண்டிருக்கின்றனர்.
அவர்களது இப்போதைய நோக்கம், தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ்குமாரை பதவி நீக்கம் செய்வது. ஜந்தர் மந்தரில் தொடங்கி
சுப்ரீம் கோர்ட் முதல் ஜனாதிபதி வரை முட்டி மோதினாலும், அவர்களது நியாயமற்ற கோரிக்கை எங்குமே எடுபடவில்லை.
இதனால் வீதியில் இறங்கி திரும்பத் திரும்ப போராட்டம் நடத்துவதை வாடிக்கையாக்கி கொண்டுள்ளனர்.
இதன் அடுத்த கட்டம்தான், இன்று நடக்கும் நாடகம்.
தலைமை தேர்தல் கமிஷனரை பதவி நீக்கம் செய்வதற்கான பொது விசாரணை நடத்தப்போவதாக அறிவித்துள்ளனர்.
காங்கிரஸ் தலைவர் கார்கே வீட்டில் இந்த நிகழ்வு நடக்கிறது. இதில், சோனியா, ராகுல், இண்டி கூட்டணியின் பிற தலைவர்கள் பங்கேற்றுள்ளனர்.
இவர்கள் நடத்தும் பொது விசாரணை எதுவும் யாரையும் கட்டுப்படுத்தாது; டிவி, சமூக வலைதளங்களில் இந்த நிகழ்வு பற்றிய செய்திகள் வருவதற்கு வேண்டுமானால் உதவிகரமாக இருக்கும்; மற்றபடி, இந்த விசாரணையால் யாருக்கும் எந்த பலனும் இல்லை; பாதிப்பும் இல்லை என்கின்றனர், அரசியல் விமர்சகர்கள்.