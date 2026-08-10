கோவில் நிலத்தில் ஈ.வெ.ரா., சிலை: ஆய்வுக்கு உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு
கோவில் நிலத்தில் ஈ.வெ.ரா., சிலை: ஆய்வுக்கு உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு
ADDED : ஆக 10, 2026 06:49 PM
ADDED : ஆக 10, 2026 06:49 PM
மதுரை: தஞ்சாவூர் மாவட்டம், கண்டியூர் பிரம்மசிரகண்டீஸ்வரர் கோவிலுக்கு சொந்தமான நிலத்திலுள்ள ஈ.வெ.ரா., சிலையை அகற்ற தாக்கலான வழக்கில், அரசு தரப்பில் ஆய்வு செய்து அறிக்கை தர, உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டது.
மதுரை மாவட்டம், எழுமலை ராம ரவிக்குமார் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனு: கண்டியூர் பிரம்மசிரகண்டீஸ்வரர் கோவில் முன்பகுதியில், கோவிலுக்கு சொந்தமான நிலத்தில், அறநிலைய துறை அனுமதியின்றி, ஈ.வெ.ரா., சிலை உள்ளது. சிலை அடிப்பகுதியில் கடவுளுக்கு எதிரான வாசகங்கள் இடம் பெற்றுள்ளன. இது பக்தர்களின் மத உணர்வை அவமதிக்கும் வகையில் உள்ளது. கோவிலின் முன் மத நம்பிக்கையை இழிவுபடுத்தும் வாசகங்கள் இடம் பெறுவது அரசியலமைப்பிற்கு முரணானது.
சட்டவிரோதமாக நிறுவப்பட்டுள்ள ஈ.வெ.ரா., சிலை, கம்யூனிஸ்ட் கொடிக்கம்பத்தை அகற்ற வேண்டும். ஆக்கிரமிப்பிலிருந்து கோவில் நிலத்தை பாதுகாக்க வலியுறுத்தி அறநிலையத்துறை முதன்மை செயலர், கமிஷனருக்கு மனு அனுப்பினேன். நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும்.இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.
நீதிபதிகள் சி.வி.கார்த்திகேயன், ஆர்.சக்திவேல் அமர்வு விசாரித்தது. மனுதாரர் தரப்பு வழக்கறிஞர் அருண்சுவாமிநாதன் ஆஜரானார்.
கோவில் தரப்பு வழக்கறிஞர் சந்திரசேகர், 'மாநில நெடுஞ்சாலைத்துறைக்கு சொந்தமான இடத்தில் 30 ஆண்டுகளுக்கு முன் ஈ.வெ.ரா., சிலை நிறுவப்பட்டது. சாலை விரிவாக்கத்தின் போது, கோவில் நிலத்திற்கு சிலை மாற்றப்பட்டது. சிலையை வேறு இடத்திற்கு மாற்ற நடவடிக்கை மேற்கொள்ள கலெக்டருக்கு அறநிலையத்துறை இணை கமிஷனர் பரிந்துரைத்துள்ளார்' என்றார்.
நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவில், 'கோவில் நுழைவுவாயிலில், கோவிலுக்கு சொந்தமான நிலத்தில் சிலை அமைந்துள்ளதா, எந்த இடத்தில் உள்ளது என்பதை துல்லியமாக கண்டறிய வேண்டும். ஆய்வு செய்யும் பணியில் திருவையாறு தாசில்தாரை கலெக்டர் ஈடுபடுத்த வேண்டும். செப்., 9ல் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும்' என்றனர்.