டில்லி மாஜி முதல்வர் கெஜ்ரிவாலிடம் ரூ.7 கோடி கேட்டு கொலை மிரட்டல்
டில்லி மாஜி முதல்வர் கெஜ்ரிவாலிடம் ரூ.7 கோடி கேட்டு கொலை மிரட்டல்
ADDED : நவ 13, 2026 12:32 AM
ADDED : நவ 13, 2026 12:32 AM
புதுடில்லி: டில்லி முன்னாள் முதல்வரும், ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தேசிய ஒருங்கிணைப்பாளருமான அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் மற்றும் அவரது மகள் ஹர்ஷிதாவுக்கு, ரவுடி லாரன்ஸ் பிஷ்னோய் கும்பல் பெயரில் கொலை மிரட்டல் விடுத்த நபரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
பஞ்சாபை சேர்ந்தவர் பிரபல ரவுடி லாரன்ஸ் பிஷ்னோய். வட மாநிலங்களில் செயல்பட்டு வரும் ரவுடி கும்பலின் தலைவராக அறியப்படுகிறார்.
தாதா பிஷ்னோய்
இவர் பாலிவுட் பிரபலங்களை மிரட்டி பணம் பறிக்கும் செயலில் ஈடுபட்டவர். நடிகர் சல்மான் கான், டைகர் ஷெராப் உள்ளிட்டோர் மீது, இவரது ஆட்கள் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்திஉள்ளனர். பிஷ்னோய் தற்போது குஜராத் மாநிலம், ஆமதாபாத் சபர்மதி மத்திய சிறையில் உயர் பாதுகாப்பு வளையத்தில் அடைக்கப்பட்டு உள்ளார். இருப்பினும் அவரது ஆட்கள் வெளியிலிருந்து செயல்படுவதாக கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், டில்லி திலக் நகர் தொகுதி ஆம் ஆத்மி எம்.எல்.ஏ., ஜர்னைல் சிங்கிற்கு கடந்த 6ம் தேதி அடையாளம் தெரியாத நபர் ஒருவர் தொலைபேசி அழைப்பு மற்றும் 'வாட்ஸாப்' குறுஞ்செய்தி வாயிலாக மிரட்டல் விடுத்துஉள்ளார். அதில், நான் லாரன்ஸ் பிஷ்னோய் கும்பலைச் சேர்ந்தவன். அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலிடம் இருந்து 7 கோடி ரூபாய் பெற்று தர வேண்டும்; இல்லையெனில் அவரையும், அவரது மகள் ஹர்ஷிதாவையும் கொலை செய்து விடுவேன்' என, அந்த நபர் மிரட்டியுள்ளார்.
புகார்
இதையடுத்து, மொஹாலி மாவட்ட போலீஸ் எஸ்.பி.,யிடம் ஜர்னைல் சிங் புகார் அளித்தார். அதன் அடிப்படையில் சைபர் கிரைம் போலீசார் விசாரித்தனர். அதில் மிரட்டல் விடுத்தவர், ஹரியானாவின் ரோஹ்தக்கைச் சேர்ந்த நபர் என்பதை கண்டறிந்தனர். அவரின் பின்னணி குறித்து விசாரித்ததில், அவருக்கும், தாதா பிஷ்னோய் கும்பலுக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை என தெரிந்தது. வெற்று மிரட்டல் என்பதை உறுதி செய்த போலீசார், பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிந்து அவரை கைது செய்தனர்.