விசாரணை வளையத்தில் திமுக மாஜி அமைச்சர் மகேஷ் மனைவி!
விசாரணை வளையத்தில் திமுக மாஜி அமைச்சர் மகேஷ் மனைவி!
ADDED : நவ 02, 2026 05:54 PM
ADDED : நவ 02, 2026 05:54 PM
திமுக ஆட்சியின் போது தனியார் பள்ளிகளுக்கு நிரந்தர அங்கீகாரம் உள்ளிட்ட அனுமதிகளுக்கு ரூ.300 கோடி முதல் ரூ.400 கோடி வரை லஞ்சம் பெற்றதாக திமுக மாஜி அமைச்சர் மகேஷ் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். அவரை கைது செய்த சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார், சிறையில் அடைத்தனர்.
அவரிடம் வரும் 4ம் தேதி வரை போலீசார் காவலில் வைத்து விசாரணை நடத்தலாம் என்று நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்து இருக்கிறது. பலகோடி ரூபாய் லஞ்சம் வெளிநாடுகளில் முதலீடு செய்யப்பட்டு இருக்கலாம் அல்லது உறவினர்களின் பெயர்களில் சொத்துகள் வாங்கியோ அல்லது முதலீடோ செய்திருக்கலாம் என்ற அடிப்படையில் விசாரணையை போலீசார் துரிதப்படுத்த இருக்கின்றனர்.
அதன் முக்கிய கட்டமாக மகேஷ் மனைவி ஜனனியிடம் விசாரணை நடத்த போலீசார் முடிவு செய்திருக்கின்றனர். வங்கி பணப்பரிவர்த்தனைகள், ஏற்கனவே கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்கள் அடிப்படையில் இந்த விசாரணை நடத்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஏற்கனவே மகேஷின் தோழி சண்முகப்பரியாவிடம் போலீசார் விசாரணை நடத்தி இருக்கின்றனர்.