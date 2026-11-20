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- நமது நிருபர் -
கல்குவாரிகளில் அளவுக்கு மீறி செம்மண், கற்கள் வெட்டி எடுத்ததாக திமுக முன்னாள் அமைச்சர் மூர்த்தி மீது வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். இன்று (நவம்பர் 20) மூர்த்தி வீட்டில் போலீசார் சோதனையில் ஈடுபட்டனர். சோதனைக்கு பிறகு அவரை கைது செய்யலாம் என்ற தகவலும் வெளியாகி இருக்கிறது.
கல்குவாரி டெண்டர் குறித்த ஆவணங்களை போலீசார் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். மூர்த்தி வீட்டின் முன்பு போலீசார் குவிக்கப்பட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
களத்தில் தினமலர்!
மதுரை கல்குவாரி முறைகேடு; முன்னாள் அமைச்சர் மூர்த்தி வீட்டில் சல்லடை!
குவாரி விதிமீறல் வழக்கு; திமுக முன்னாள் அமைச்சர் மூர்த்தி வீட்டில் போலீசார் சோதனை
குவாரி விதிமீறல் வழக்கு; திமுக முன்னாள் அமைச்சர் மூர்த்தி வீட்டில் போலீசார் சோதனை
UPDATED : நவ 20, 2026 10:51 AM
ADDED : நவ 20, 2026 07:39 AM
UPDATED : நவ 20, 2026 10:51 AM ADDED : நவ 20, 2026 07:39 AM
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- நமது நிருபர் -
கல்குவாரிகளில் அளவுக்கு மீறி செம்மண், கற்கள் வெட்டி எடுத்ததாக திமுக முன்னாள் அமைச்சர் மூர்த்தி மீது வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். இன்று (நவம்பர் 20) மூர்த்தி வீட்டில் போலீசார் சோதனையில் ஈடுபட்டனர். சோதனைக்கு பிறகு அவரை கைது செய்யலாம் என்ற தகவலும் வெளியாகி இருக்கிறது.
கல்குவாரி டெண்டர் குறித்த ஆவணங்களை போலீசார் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். மூர்த்தி வீட்டின் முன்பு போலீசார் குவிக்கப்பட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
களத்தில் தினமலர்!
மதுரை கல்குவாரி முறைகேடு; முன்னாள் அமைச்சர் மூர்த்தி வீட்டில் சல்லடை!