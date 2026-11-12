வழக்கை இழுத்தடிக்க அனுமதிக்க முடியாது: திமுக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜிக்கு நீதிமன்றம் எச்சரிக்கை
வழக்கை இழுத்தடிக்க அனுமதிக்க முடியாது: திமுக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜிக்கு நீதிமன்றம் எச்சரிக்கை
ADDED : நவ 12, 2026 04:15 PM
ADDED : நவ 12, 2026 04:15 PM
சென்னை:
அதிமுக ஆட்சியில் 2011- 15ல் போக்குவரத்து அமைச்சராக இருந்தவர் செந்தில்பாலாஜி. போக்குவரத்து துறையில் பணம் பெற்றுக் கொண்டு பணியிடங்களை நிரப்பியதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. 2018 ல் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார், செந்தில்பாலாஜி, அவரது சகோதரர் அசோக்குமார் உள்ளிட்ட சுமார் 2,200 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.
சென்னையில் உள்ள எம்பி, எம்எல்ஏக்கள் மீதான வழக்குகளை விசாரிக்கும் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் விசரணை நடக்கிறது. நீதிபதி லோகேஷ்வரன் விசாரிக்கிறார்.இன்று வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தது. செந்தில்பாலாஜி, அசோக்குமார் உள்ளிட்டோர் ஆஜரானார்கள்.
நீதிபதி,'' குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்கள் தரப்பில் வழக்கில் இருந்து விடுவிக்கக்கோரி ஒவ்வொருவரும் தனித்தனியாக மனு தாக்கல் செய்வதை ஏற்க முடியாது. குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் மனுவை தாக்கல் செய்ய வேண்டும். அதனை நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்க வேண்டும். வழக்கை இழுத்தடிக்கும் எந்த நடவடிக்கையையும் அனுமதிக்க முடியாது. விருப்பம் போல் மனு தாக்கல் செய்தால் ஜாமின் மனு ரத்து செய்யப்படும்,'' என எச்சரித்தார்.