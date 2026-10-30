திமுக மாஜி அமைச்சர் மகேஷூக்கு 3 நாள் போலீஸ் காவல்; நீதிமன்றம் உத்தரவு
திமுக மாஜி அமைச்சர் மகேஷூக்கு 3 நாள் போலீஸ் காவல்; நீதிமன்றம் உத்தரவு
UPDATED : அக் 30, 2026 02:04 PM
ADDED : அக் 30, 2026 11:48 AM
UPDATED : அக் 30, 2026 02:04 PM ADDED : அக் 30, 2026 11:48 AM
- நமது சிறப்பு நிருபர் -
தனியார் பள்ளிகளிடம் ரூ.400 கோடி லஞ்சம் பெற்ற வழக்கில் சென்னை புழல் சிறையில் திமுக முன்னாள் அமைச்சர் மகேஷ் அடைக்கப்பட்டுள்ளார். 5 நாட்கள் போலீஸ் காவலில் வைத்து விசாரிப்பதற்கு அனுமதி கோரி மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது. இது தொடர்பான விசாரணைக்காக, இன்று (அக்டோபர் 30) மகேஷ் ஊழல் தடுப்பு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டார்.
அப்போது மகேஷ் தரப்பில் நீதிமன்றத்தில் முன்வைக்கப்பட்ட வாதம்:
* கடந்த மாதம் 18ம் தேதி போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். அவர்களுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு தரப்பட்டது. அன்று மட்டும் 8 மணி நேரம் விசாரித்துள்ளனர்.
* நீதிமன்ற உத்தரவின் அடிப்படையில் புழல் சிறையில் முறையான உணவு தரப்படவில்லை.
* மற்ற கைதிகளுக்கு வழங்கப்படும் சப்பாத்தி மட்டுமே சிறையில் உணவாக வழங்கப்படுகிறது.
* சிறையில் வழங்கப்படும் சப்பாத்தியை சாப்பிட முடியவில்லை.
* முறையான உணவு வழங்கப்படாததால் உடல் எடை 4 கிலோ குறைந்து விட்டது.
* வீட்டு உணவு வழங்கக்கோரி கோர்ட்டில் மனு தாக்கல் செய்ய இருக்கிறோம்.
* கைது செய்யப்பட்ட மகேஷ் சிறையில் துாங்கும்போது கூட விளக்கை எரிய விடுகின்றனர். சிறையில் மருந்துகள் கூட முறையாக தரப்படவில்லை.
* மாநில நலனுக்காக நானும் என் குடும்பமும் ரத்தம், வியர்வையை அளித்துள்ளோம். மும்பை தாக்குதல் வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட குற்றவாளிக்கு கூட அனைத்து வசதிகளும் செய்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
* எனது அதிகாரத்தை வைத்து நான் தப்பிக்கவில்லை; ஆனால் திமுக முன்னாள் எம்எல்ஏ முத்துக்குமாரை நான் தப்பிக்க வைத்ததாக கூறுகிறார்கள்.
* நான் ஓடிவிட மாட்டேன்; போலீசாரின் விசாரணைக்கு முழு ஒத்துழைப்பு வழங்கி வருகிறேன்.
இவ்வாறு மகேஷ் தரப்பு வக்கீல் தெரிவித்துள்ளார்.
வாதங்களை கேட்ட, நீதிபதி சத்தியமூர்த்தி பிறப்பித்த உத்தரவு:
* மகே ஷூக்கு உணவு, மருத்துவ வசதிகளை போலீசார் செய்து கொடுக்க வேண்டும். 3 நாள் போலீஸ் கஸ்டடியில் எடுத்து விசாரணை நடத்தலாம்.
* விசாரணை காலத்தில் உடல்ரீதியாகவும், மன ரீதியாகவும் போலீசார் துன்புறுத்தக் கூடாது.
* மகேஷை தினமும் அவரது வழக்கறிஞர் சிறையில் சந்திக்க அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.
* நவம்பர் 2ம் தேதி மதியம் 12 மணிக்கு மகேஷை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்ப்படுத்த வேண்டும்.
இவ்வாறு நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.
போலீசார் 5 நாட்கள் கஸ்டடியில் விசாரிக்க அனுமதி கோரிய நிலையில், 3 நாள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்துள்ளது.
பிரத்யேக வீடியோ!
3 நாள் போலீஸ் கஸ்டடியில் மகேஷிடம் விசாரிக்க அனுமதி; சென்னை நீதிமன்றம் உத்தரவு