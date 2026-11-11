ஸ்டெர்லைட் துப்பாக்கிச்சூட்டில் பலியான குடும்பங்களுக்கு கூடுதலாக ரூ.25 லட்சம் நிவாரணம்!
ஸ்டெர்லைட் துப்பாக்கிச்சூட்டில் பலியான குடும்பங்களுக்கு கூடுதலாக ரூ.25 லட்சம் நிவாரணம்!
ADDED : நவ 11, 2026 06:17 PM
ADDED : நவ 11, 2026 06:17 PM
தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் துப்பாக்கிச்சூட்டில் பலியானவர்களின் குடும்பங்களுக்கு கூடுதலாக ரூ.25 லட்சம் நிவாரணம் அளிக்கப்படும் என்று முதல்வர் விஜய் அறிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து தமிழக அரசு வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கை;
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் 2018ம் ஆண்டு மே 22 மற்றும் மே 23 ஆகிய நாட்களில் நடைபெற்ற ஸ்டெர்லைட் தாமிர உருக்காலை எதிர்ப்பு போராட்டத்தின் போது உயிரிழந்த 13 நபர்களின் குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ. 25 லட்சமும் மற்றும் படுகாயமடைந்த 40 நபர்களுக்குத் தலா ரூ.5 லட்சமும் நிவாரண நிதியாக ஏற்கெனவே வழங்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், போராட்டத்தில் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் கூடுதல் நிவாரணம் வழங்க கோரி முதல்வரிடம் முறையிட்டதன்பேரில், கனிவுடன் பரிசீலனை செய்து, நீதியரசர் அருணா ஜெகதீசன் ஆணைய பரிந்துரையின்படி, போராட்டத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் 13 குடும்பங்களுக்கு வழங்கவேண்டிய தலா ரூ.50 லட்சத்தில் ஏற்கனவே வழங்கிய ரூ.25 லட்சம் போக மீதமுள்ள தொகையான தலா ரூ.25 லட்சம் வீதம் ரூ.3.25 கோடியும், படுகாயமடைந்த 40 நபர்களுக்கு வழங்க வேண்டிய தலா ரூ.10 லட்சத்தில் ஏற்கனவே வழங்கிய ரூ.5 லட்சம் போக மீதமுள்ள தொகையான தலா ரூ.5 லட்சம் வீதம் ரூ.2 கோடியும் என மொத்தம் ரூ.5.25 கோடி கூடுதல் நிவாரண நிதியாக வழங்க முதல்வர் உத்தரவிட்டு உள்ளார்.
இவ்வாறு அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.