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இந்தியாவுக்கு நாடு கடத்தப்படுகிறார் நீரவ் மோடி!

இந்தியாவுக்கு நாடு கடத்தப்படுகிறார் நீரவ் மோடி!

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ADDED : ஜூலை 06, 2026 04:10 PM

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ADDED : ஜூலை 06, 2026 04:10 PM

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லண்டன்: பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியில் 13 ஆயிரம் கோடி கடன் பெற்று பிரிட்டன் தப்பிய வைர வியாபாரி நிரவ் மோடி, விரைவில் இந்தியாவுக்கு நாடு கடத்தப்படும் சூழ்நிலை உருவாகி உள்ளது.

குஜராத்தை சேர்ந்த வைர வியாபாரி நிரவ் மோடி,பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியில் பல்வேறு காலகட்டங்களில் 13 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் கடன் பெற்ற இவர், அதை திரும்ப செலுத்தாமல் பிரிட்டன் தப்பினார்.

அதன் பின், 'இன்டர்போல்' எனப்படும் சர்வதேச போலீஸ் உதவி உடன் நிரவ் மோடி லண்டனில்கைது செய்யப்பட்டு, தற்போது பிரிட்டன் சிறையில் உள்ளார். அவரை நாடு கடத்துவதில் சிபிஐ மற்றும் அமலாக்கத்துரை தீவிரமாக உள்ளது.

அவரை நாடு கடத்தும்படி பிரிட்டன் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. இதனை எதிர்த்து அவர் தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனுக்கள் அனைத்தும் தள்ளுபடியானது. ஜாமின் மனுக்களும் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டன.

இதனை எதிர்த்து கடைசி முயற்சியாக இந்தியாவுக்கு நாடு கடத்தப்பட்டால் டார்ச்சர் செய்யப்படுவேன் எனக்கூறி, கடந்த ஏப்ரல் மாதம் லண்டனில் உள்ள மனித உரிமைக்கான ஐரோப்பிய நீதிமன்றத்தில் நிரவ் மோடி மனு தாக்கல் செய்தார்.

அந்த மனுவும் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. அவரின் அனைத்து முயற்சிகளும் தோல்வியடைந்துள்ள நிலையில், நிரவ் மோடியை நாடு கடத்துவதற்கான பணிகளில் பிரிட்டன் அரசு ஈடுபட்டுள்ளது. அவர் எந்த நேரத்தில் வேண்டுமானாலும் இந்திய அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைக்கப்படலாம் என தூதரக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது.

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