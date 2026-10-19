திமுகவினரின் ஆபாச, அநாகரிக பேச்சுக்கு தோல்விதான் பரிசு; அமைச்சர் கீர்த்தனா
திமுகவினரின் ஆபாச, அநாகரிக பேச்சுக்கு தோல்விதான் பரிசு; அமைச்சர் கீர்த்தனா
ADDED : அக் 19, 2026 04:07 PM
ADDED : அக் 19, 2026 04:07 PM
சென்னை: திமுகவினரை கடுமையாக சாதி அமைச்சர் கீர்த்தனா வெளியிட்ட அறிக்கை: மேடை நாகரிகம் துளியும் இல்லாமல் பெண்களை தரக்குறைவாகப் பேசிய திமுக தலைவருக்கும், எதிர்க்கட்சித் தலைவருக்கும், தமிழக மக்கள் இடைத்தேர்தல் தோல்வி மூலமாகத் தண்டனை வழங்கி, தக்க பாடம் புகட்டினார்கள். நாகரிகம் இல்லாத நாராசப் பேச்சுதான் திமுக மகளிர் அணிக்கும் வாடிக்கை என்பது சென்னை பொதுக் கூட்டத்தில் நிரூபணம் ஆகி இருக்கிறது.
தமிழக மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல்வரை அவமதித்து, திமுக மேடையில் நின்று கொண்டு, நாக்கூசாமல் பேசியிருக்கிறார் திமுக மகளிர் அணிப் பெண்மணி ஒருவர். அருகில் அமர்ந்திருந்த சென்னை மேயர் பிரியா இந்த நாராசப் பேச்சைக்கேட்டு குதூகலித்து சிரிக்கிறார்.
மேடையில் அமர்ந்திருந்த திமுக மகளிரணி செயலாளர் கனிமொழி எம்பி இந்த இழிவான பேச்சுக்கு சிறு எதிர்ப்பைக்கூட காட்டாமல் வேடிக்கை பார்த்தபடி அமர்ந்திருக்கிறார். தேர்தலில் தோற்ற விரக்தி உங்களுக்கு இருக்கலாம். அதற்காக ஜனநாயக முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல்வரை தரக்குறைவாகப் பேசுவதும், அதை மேடையில் நின்று ரசிப்பதும் எந்த வகையான அரசியல் பண்பாடு?
ஒரு பெண்ணாக அரசியல் மேடையில் நிற்பது மட்டும் பெருமையல்ல; பொது வாழ்வில் கண்ணியத்தையும் பொறுப்பையும் காப்பதில்தான் பெண்களின் உண்மையான பெருமை இருக்கிறது.
கனிமொழி, மேயர் பிரியா, உங்கள் முன்னிலையில் நடந்த தரம் கெட்ட பேச்சை நீங்கள் கண்டிக்கப் போகிறீர்களா, இல்லை மவுனமாகக் கடந்து செல்லப் போகிறீர்களா? இந்த கள்ள மவுனத்தின் மூலமாக, நீங்களும் திமுகவின் ஆபாச, அநாகரிக டிஎன்ஏ கொண்டவர்கள்தான் என்பதை நிரூபிக்கப் போகிறீர்களா?
தமிழக மக்கள்,திமுகவினரின் ஆபாச - அநாகரிக பேச்சுக்களை உற்று கவனித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். இனி வரும் எல்லா தேர்தல்களிலும் அநாகரிக திமுகவுக்குத் தோல்வியைத் தான் பரிசாக வழங்குவார்கள். இவ்வாறு அமைச்சர் கீர்த்தனா கூறினார்.