அகல் விளக்கு பதிப்பக உரிமையாளர் மோகன் கைது
அகல் விளக்கு பதிப்பக உரிமையாளர் மோகன் கைது
UPDATED : நவ 16, 2026 07:21 PM
ADDED : நவ 16, 2026 06:12 PM
UPDATED : நவ 16, 2026 07:21 PM ADDED : நவ 16, 2026 06:12 PM
கோவை ஈவெரா அறிவுலகம் புத்தகங்கள் கொள்முதல் தொடர்பாக பதிவு செய்யப்பட்ட எப்ஐஆர் விவரங்கள் வெளியாகி இருக்கின்றன. தொடர்ந்து நூலகங்களுக்கு போலி நூல்கள் கொடுத்த அகல் விளக்கு பதிப்பகத்தின் உரிமையாளர் மோகனை போலீசார் கைது செய்தனர்.
கோவையில் பெரும் பொருட்செலவில் கட்டப்பட்டு திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ள ஈவெரா அறிவுலகம் நூலகத்தில் போலியான நூல்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்ட விவரம் வெளியானது. தமிழகம் முழுவதும் இதேபோன்று நூலகங்களில் புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டதா என அதிகாரிகள் தரப்பும் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறது.
புத்தகங்கள் கொள்முதல் விவகாரத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்ய வேண்டும், முறைகேடுகளில் ஈடுபட்ட அதிகாரிகள் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட வேண்டும், அகல்விளக்கு உள்ளிட்ட பதிப்பகங்களின் வங்கி கணக்குகள் முடக்கப்பட வேண்டும் என்று மதுரை ஐகோர்ட் உத்தரவிட்டது. அதன்படி, லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை அதிகாரிகளும் நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகின்றனர்.
அதன் முக்கிய கட்டமாக, எப்ஐஆரில் பதிவு செய்யப்பட்டு உள்ளன விவரங்கள் என்ன என்பது தகவல்கள் இப்போது வெளியாகி இருக்கின்றன.
அதன் விவரம் வருமாறு;
* மொத்தம் 6 பிரிவுகளில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு, 7 இடங்களில் சோதனை நடைபெற்று உள்ளது.
* அகல்விளக்கு பதிப்பகம் மோகன், நூலக அதிகாரிகள் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு உள்ளது. தொடர்புடைய அதிகாரிகள் யார், யார் என்ற விவரங்கள் தெரியவில்லை.
* ரூ.50 கோடி வரை மொத்தமாக புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு, சாட் ஜிபிடி (Chat GPT) மூலமும், கூகுளில் உள்ள விவரங்களை காப்பி, பேஸ்ட் என்ற முறையில் அப்படியே பயன்படுத்தி போலியாக புத்தகங்கள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன.
* அகல்விளக்கு, பீனிக்ஸ் பதிப்பகங்களிடம் இருந்து 1857 புத்தகங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு உள்ளன.
* ஊழல் தடுப்புச்சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவாகி இருக்கிறது.
* அகல்விளக்கு பதிப்பகம் வழியாக, 2339 புத்தகங்கள் அரசுக்கு அனுப்பப்பட்டு இருக்கின்றன. ஒவ்வொரு ஆண்டும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் எத்தனை, அதற்கான பணப்பட்டுவாடா விவரங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. 2026ம் ஆண்டு மார்ச்சில் பணப்பட்டுவாடா நடைபெற்றுள்ளது.
• அகல்விளக்கு பதிப்பகம் மோகன் பெயர் குறிப்பிடப்பட்டு எப்ஐஆரில் பதிவு செய்யப்பட்டு உள்ளது. பொது நூலகங்களின் அதிகாரிகள், பெயர் குறிப்பிடப்படாத சில நபர்கள் யார் மூலம் நூலகங்களுக்கு புத்தகங்கள் வழங்கும் உத்தரவை பெற்றனர், அடையாளம் தெரியாத நபர்கள், இடைத்தரகர்கள் வழியாக புத்தகங்களை யாரேனும் பெற்றனரா என பெயர் குறிப்பிடப்படாமல் விவரங்கள் இடம்பெற்றுள்ளது.
புத்தகங்கள் கொள்முதல் விவகாரத்தில் தமிழக அரசும், திமுக தரப்பிலும் மாறி, மாறி புகார்கள் அளிக்கப்பட்டு இருந்தன. ஆனால் தற்போது வெளியாகி உள்ள எப்ஐஆரில், கந்தசாமி என்ற தனிநபர் அளித்த புகாரின் பேரில்தான் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு இருக்கிறது. அவர் அளித்த ஆதாரங்களின் படியே இந்த வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு உள்ளது.
நவ.6ம் தேதி பள்ளிக்கல்வித்துறை செயலாளர் தரப்பில் கடிதம் வழியாக கேட்டுக் கொண்டதை அடுத்து, சென்னையில் உள்ள லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை குற்றம்சாட்டப்பட்ட கோவை ஈவெரா நூலகம், திருச்சியில் உள்ள காமராஜர் அறிவுலகம், சேலத்தில் உள்ள பாரதிதாசன் அறிவுலகம், கடலூரில் உள்ள அஞ்சலை அம்மாள் அறிவுலகம், திருநெல்வேலியில் உள்ள காயிதே மில்லத் அறிவுலகம் மற்றும் புதியதாக பிரிக்கப்பட்ட 6 மாவட்ட நூலகங்களில் விசாரணை நடத்தப்பட்டது.
அனைத்து விசாரணை விவரங்களையும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை நவ.7ம் தேதி முறையாக பதிவு செய்தது. விசாரணையின் போது, ஏராளமமான சாட்சிகள் விசாரிக்கப்பட்டன, ஆவணங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
2024ம் ஆண்டு செப்.9ம் தேதி கோவை ஈவெரா நூலகத்திற்கு ரூ.50 கோடியில் புத்தகங்களை வாங்க அரசாணை பிறப்பிக்கப்பட்டது. அதன் பின்னர், 2025ம் ஆண்டு நவ.5ம் தேதி ரூ.50 கோடிக்கான நிர்வாக ரீதியிலான ஒப்புதல் பெறப்பட்டு, அதில் ரூ.30 கோடி முன்பதிவாக அளிக்கப்பட்டது.
சென்னை அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தின் துணை முதன்மை நூலக அதிகாரி காமாட்சி, மதுரை கலைஞர் நூலகத்தின் துணை முதன்மை நூலக அதிகாரி தினேஷ்குமார், சென்னை அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தின் நூலகர் மற்றும் தகவல் தொடர்பு அதிகாரி சந்தான கார்த்திகேயன் ஆகியோர் கொண்ட ஒருங்கிணைப்பு மூலம் புத்தகங்கள் வாங்கப்பட்டன.
சரிபார்ப்புக்கு பின்னர், 2025ம் ஆண்டு டிச.18ம் தேதி வெளியீட்டாளர்கள், பதிப்பகத்தினருக்கு பத்திரிகை வாயிலாக அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது. அதன் பிறகு, 2026ம் ஆண்டு ஜன.9ம் தேதி புத்தக தேர்வுக்குழுவினர் புத்தகங்களை ஆய்வு செய்தனர். இறுதி விலைப்பட்டியல் 2026ம் ஆண்டு ஜன.24ம் தேதி நிர்ணயிக்கப்பட்டது.
2026ம் தேதி பிப்.2ம் தேதி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அனைத்து புத்தகங்களின் பட்டியல், உயர் மட்ட குழு முன்பு வைக்கப்பட்டது. பிப்.7ம் தேதி புத்தகங்களை கொள்முதல் செய்வதற்கான ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டது. அகல்விளக்கு, பீனிக்ஸ் பதிப்பகங்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வமாக பிப்.13 மற்றும் பிப்.14 தேதிகளில் கடிதங்கள் அனுப்பப்பட்டது.
அதன் பினனரே, பிப்ரவரி மாதம் முதல் புத்தகங்கள் வாங்கப்பட்டு, மார்ச் முதல் பணமும் பட்டுவாடா செய்யப்பட்டது. அகல் விளக்கு பதிப்பகத்தின் 2339 புத்தகங்கள், பீனிக்ஸ் பதிப்பகத்தின் 99 புத்தகங்கள் பட்டியல் சென்னை உள்ள பொது நூலக இயக்குநருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. 1857 புத்தகங்களுக்கு கொள்முதல் ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டது.
போலியான பெயர்களில் இந்த இரு பதிப்பகங்களின் அனுப்பிய புத்தகங்கள், ஒரு பொது நூலகத்தில் வைப்பதற்கான தகுதியில் இல்லை.
கோவை ஈவெரா நூலகத்தின் தமிழ் பிரிவில் நாலடியார் நூலின் ஆசிரியர் ஒரு கவிஞர், தத்துவஞானி என்று குறிப்பிட்டுள்ள புத்தகமும், மதுரைக்காஞ்சி நூல் ஆசிரியர் ஒரு மன்னர் என்று குறிப்பிட்டுள்ள மதுரை காஞ்சி ஓர் இலக்கியப்பயணம்(எழுதியவர் தேவ் நிலவன்ஸ்ரீ என்ற புத்தகமும் கண்டறியப்பட்ன. இந்த புத்தகங்கள் அகல்விளக்கு பதிப்பகம், வெளியிட்ட புத்தகங்கள்.
எமிலி லாசன் எழுதிய புத்தகத்தின் உள்ளடக்கம், மற்ற புத்தகங்களில் இருந்து நகல் எடுக்கப்பட்டு உள்ளது. அந்த ஆசிரியரின் இணையதளம் போலியானது என விசாரணையில் தெரிய வந்திருக்கிறது. ஒவ்வொரு புத்தகத்திற்கும் ஐஎஸ்பிஎன் எனப்படும் எண் இருக்க வேண்டும். இந்த புத்தகத்திற்கு அப்படிப்பட்ட எண் இல்லை.
26000 புத்தகங்களை, புத்தக பரிந்துரைக்குழு பரிந்துரைத்து இருந்தது. ஆனால் ஒருங்கிணைப்பு குழுவானது, பதிப்பகங்களிடம் இருந்து கூடுதலாக பெறப்பட்ட புத்தகங்களையும் சேர்த்து பரிந்துரைக்குழுவுக்கு அனுப்பியது. இந்த விவரம், ஒருங்கிணைப்புக்குழு முன் வைத்த கோப்புகளில் இடம்பெறவில்லை.
நூலகங்களில் வைப்பதற்கு தகுதியற்ற புத்தகங்களுக்கு அரசின் பொது நிதியில் இருந்து இவ்விரு பதிப்பகங்களுக்கும் பணம் தரப்பட்டு உள்ளது. கோவை நூலகத்திற்கு மட்டுமின்றி, மற்ற நூலகங்களுக்கும் அகல்விளக்கு, பீனிக்ஸ் பதிப்பகங்களிடம் இருந்து புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு, அதற்காக மொத்தம் ரூ. 1 கோடியே 74 லட்சத்து 1,162 ரூபாய் தரப்பட்டு இருக்கிறது.
இந்த இரு பதிப்பகங்களில் இருந்து, மற்ற பொது நூலகங்களுக்கு புத்தகங்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டு உள்ளதா என்பது குறித்து விசாரணையை விரிவுப்படுத்த வேண்டி உள்ளது.