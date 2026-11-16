போலி நூல்கள் விவகாரம்; அகல்விளக்கு பதிப்பக உரிமையாளர் வீட்டில் ரெய்டு
போலி நூல்கள் விவகாரம்; அகல்விளக்கு பதிப்பக உரிமையாளர் வீட்டில் ரெய்டு
UPDATED : நவ 16, 2026 01:25 PM
ADDED : நவ 16, 2026 11:44 AM
UPDATED : நவ 16, 2026 01:25 PM ADDED : நவ 16, 2026 11:44 AM
சென்னை: கோவை ஈவெரா அறிவுலகத்தில் போலி நூல்கள் இடம்பெற்றிருந்த விவகாரம் தமிழகத்தில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. அகல்விளக்கு, பீனிக்ஸ் பதிப்பங்கள் விநியோகித்த நூல்களில், எழுத்தாளர்கள் பெயர்கள் போலியானதாக இருந்ததோடு, போலி நூல்கள் அதிக விலைக்கு கொள்முதல் செய்யப்பட்டது தெரிய வந்தது.
இந்த மோசடியைத் தொடர்ந்து, தமிழகத்தில் உள்ள பல மாவட்ட நூலகங்களிலும் போலி நூல்கள் இடம்பெற்றிருந்தது அம்பலமானது. ரூ.7 கோடி மதிப்பிலான 70,674 போலி நூல்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. இது தொடர்பான வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம், போலி நூல்கள் விவகாரம் தொடர்பாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையின் விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டது.
அதன்படி, வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், சென்னை மடிப்பாக்கத்தில் உள்ள அகல்விளக்கு பதிப்பாக உரிமையாளர் மோகன் வீட்டில் சோதனை நடத்தினர். இந்தப் போலி நூல்கள் பின்னணியில் இருப்பவர்கள் குறித்து விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
சிறப்பு வீடியோ!
அகல் விளக்கு பதிப்பக உரிமையாளர் வீட்டில் ரெய்டு; கோவை ஈவெரா நூலகத்திலும் சோதனை!