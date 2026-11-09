கன்னிமாரா நூலகத்திலும் போலி நூல்கள்: அமைச்சர் ராஜ்மோகன் குற்றச்சாட்டு
கன்னிமாரா நூலகத்திலும் போலி நூல்கள்: அமைச்சர் ராஜ்மோகன் குற்றச்சாட்டு
ADDED : நவ 09, 2026 05:58 PM
ADDED : நவ 09, 2026 05:58 PM
சென்னை: நிருபர்களிடம் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் கூறியதாவது: ஜீன் டிரெஸ் எழுதாத புத்தகத்தை எழுதியதாக கூறி திமுக ஆட்சியில் மோசடி நடந்தது. 2025 முதல், கன்னிமாரா நூலகத்தில் புத்தகங்கள் என்ற பெயரில் 523 குப்பைகள் உள்ளன.
ஏஐ பயன்படுத்தி போலி பெயரில் நூல்களை அச்சிட்டுள்ளனர். நடிகர், நடிகை பெயர்களை திரித்து போட்டு நூல் எழுதி வெளியிட்டனர். சென்ற ஆண்டே இந்த நூல்கள் வாங்கப்பட்டன. விஜய் பெயரில் உள்ள புத்தகங்களை தவெக ஆட்சியில் வாங்கியதாக குற்றம்சாட்டுகின்றனர். அந்த புத்தகங்களில் 2025ம் ஆண்டு வாங்கியதற்கான சீல் உள்ளது.
இவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தை வேறு எங்கும் பார்க்க முடியாது. ஸ்காட்லாந்து போலீசாரால் கூட எழுத்தாளர்களை கண்டுபிடிக்க முடியாது. இவர்கள் ஏஐ பயன்படுத்தி காலம் காலமாக போலி குப்பைகளை அச்சடித்து தமிழகம் முழுவதும் உள்ள நூலகங்களை டிஜிட்டல் கரையான்களாக அரித்துள்ளனர்.
அகல்விளக்கு அச்சகத்தின் 523 புத்தகங்கள், கன்னிமாரா நூலகத்தில் உள்ளன. மற்ற நூலகங்களில் கொள்முதல் வழியாக வாங்கப்பட்டுள்ளது. அகல்விளக்கு பற்றி கேள்விப்பட்டது இல்லை என பபாசி அமைப்பினர் தெரிவித்துள்ளனர். அதிகாரிகளோ, அரசியல்வாதிகளோ, அறிவு வலிமை உள்ளவர்களோ ஏமாற்றி உள்ளனர்.
ரத்து
ஒவ்வொரு நூலகத்திலும் போலி நூல்களை பெட்டிகளில் வைத்து சீல் வைக்க சொல்லி உள்ளோம். திருச்சி காமராஜர் நூலகத்தில் நூல்கள் கொள்முதலுக்கான உத்தரவு மற்றும் அனைத்து நூலகங்களுக்கும் போடப்பட்ட கொள்முதல் உத்தரவை ரத்து செய்யப்போகிறோம்.
லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசில் புகார் அளித்துள்ளோம். அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் விசாரணையை துவக்கி விட்டனர். அகல்விளக்கு பதிப்பக உரிமையாளரை விசாரிப்பதற்கான நடவடிக்கை துவங்கி உள்ளது. யாரெல்லாம் சம்பந்தப்பட்டு உள்ளார்களோ அவர்கள் விரிவாக விசாரித்து நீதிமுன் குற்றவாளிகள் அடையாளம் காணப்படுவார்கள்.இதில் அரசியல் செய்யவில்லை. எந்த அரசியல்வாதியாக இருந்தலும் பாரபட்சமின்றி விசாரணை நடத்தப்படும்.
இன்னும் சில பதிப்பகங்கள் உள்ளதாக சந்தேகம் உள்ளது. அகல் விளக்கு , பீனிக்ஸ்,சிக்மா கண்டுபிடித்துவிட்டோம்.கொஞ்ச நாளில் அதனையும் கண்டுபிடித்துவிடுவோம். மாணவர்கள், குழந்தைகள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தில் முதல்வர் அக்கறையாக உள்ளார். இந்த விவகாரத்தில் நேர்மையாகவும், விரைவாகவும் விசாரணை நடத்த உத்தரவிட்டுள்ளார்.இதெல்லாம் புத்தகங்கள் இல்லை. குப்பைகள். இதனை தூய்மைபடுத்த வேண்டும். கொள்முதல் உத்தரவு சென்றிருந்தால் அதனை திரும்பப் பெற வேண்டும். யாரெல்லாம் உடந்தையாக இருந்தார்களோ அவர்கள் சட்டத்தின் முன் நிறுத்த வேண்டும்.ஒருவரை கூட தப்ப விட மாட்டோம். இவ்வாறு ராஜ்மோகன் கூறினார்.