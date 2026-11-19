விலை சரிவால் நகை விற்பனை அதிகரிக்கும்: உலக தங்க கவுன்சில் கணிப்பு
விலை சரிவால் நகை விற்பனை அதிகரிக்கும்: உலக தங்க கவுன்சில் கணிப்பு
UPDATED : நவ 19, 2026 03:10 AM
ADDED : நவ 19, 2026 03:03 AM
UPDATED : நவ 19, 2026 03:10 AM ADDED : நவ 19, 2026 03:03 AM
புதுடில்லி: தங்கம் விலையில் ஏற்பட்டுள்ள சரிவு காரணமாக, இந்தியாவில் நகைகளுக்கான தேவை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதாக, டபிள்யு.ஜி.சி., எனப்படும் உலக தங்க கவுன்சில் தெரிவித்துள்ளது.
இது குறித்து அந்த அமைப்பு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:
இந்தியாவில், தங்கம் விலை குறைந்தது மற்றும் திருமண சீசன் ஆகியவை நகை விற்பனைக்கு ஆதரவாக இருக்கும். இருப்பினும், விலையில் குறிப்பிடத்தக்க உயர்வு ஏற்பட்டால், நுகர்வோர் வாங்கும் ஆர்வம் குறையக்கூடும்.
தனவந்திரி பூஜை மற்றும் தீபாவளி பண்டிகை காலத்தில் தங்கத்திற்கான தேவை அதிகமாக இருந்தது. நகைகள் மட்டுமின்றி, தங்க கட்டிகள் மற்றும் நாணயங்களுக்கும் நல்ல வரவேற்பு இருந்தது.
பண்டிகை காலத்தில் தங்கம் விற்பனை, மதிப்பு அடிப்படையில், கடந்த ஆண்டை விட 15 - 25 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளதாக விற்பனையாளர்கள் மதிப்பிட்டுள்ளனர். அதேநேரத்தில், விற்பனை அளவு சிறிதளவு மட்டுமே உயர்ந்தது.
பல நகை கடைகளில், பழைய தங்கத்தை மாற்றி புதிய நகைகள் வாங்குவது மொத்த விற்பனையில் 40 முதல் 60 சதவீதம் வரை இருந்தது. எனினும், தங்கம் விலை குறைந்ததால், சில கடைகளில் பழைய தங்கத்தை மாற்றி வாங்கும் வாடிக்கையாளர்கள் எண்ணிக்கை சற்று குறைந்து.
இவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இறக்குமதி குறைய வாய்ப்பு
கடந்த 2024- 25ம் நிதியாண்டில் 5.51 லட்சம் கோடி ரூபாயாக இருந்த தங்கம் இறக்குமதி, 2025 - 26ம் நிதியாண்டில் 6.84 லட்சம் கோடி ரூபாயாக அதிகரித்திருந்தது. இந்நிலையில், அத்தியாவசியமற்ற இறக்குமதியை கட்டுப்படுத்த, தங்கம் மற்றும் வெள்ளி மீதான இறக்குமதி வரியை 6 சதவீதத்தில் இருந்து 15 சதவீதமாக மத்திய அரசு கடந்த மே மாதம் உயர்த்தியது. இதனால், நடப்பு நிதியாண்டில் தங்கம் இறக்குமதி 3.32 லட்சம் கோடி - 3.80 லட்சம் கோடி ரூபாயாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
- ராஜேஷ் அகர்வால், மத்திய வர்த்தக செயலர்.
சர்வதேச சந்தையில்
அமெரிக்க மத்திய வங்கியான பெடரல் ரிசர்வ், வட்டி விகிதங்களை மேலும் உயர்த்தக்கூடும் என்ற எதிர்பார்ப்பு, வலுவடைந்த அமெரிக்க டாலர் மதிப்பு உள்ளிட்ட காரணங்களால், அக்டோபர் மற்றும் நவம்பர் மாதங்களில் சர்வதேச சந்தையில் தங்கம் விலை சரிவை சந்தித்தது.
அக்டோபரில் தங்கம் விலை 6.3 சதவீதம் குறைந்து, ஒரு அவுன்ஸ் 3,913 டாலராக இருந்தது. தொடர்ந்து இரண்டாவது மாதமாக விலை சரிந்தது. நவம்பர் 12ல் இது 3,870 டாலராக குறைந்தது.