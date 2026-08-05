காவிரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்பு திட்டத்திற்கு ரூ.150 கோடி ஒதுக்கீடு: விவசாயிகள் அதிருப்தி
காவிரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்பு திட்டத்திற்கு ரூ.150 கோடி ஒதுக்கீடு: விவசாயிகள் அதிருப்தி
UPDATED : ஆக 06, 2026 12:31 AM
ADDED : ஆக 05, 2026 11:16 PM
UPDATED : ஆக 06, 2026 12:31 AM ADDED : ஆக 05, 2026 11:16 PM
ராமநாதபுரம்: காவிரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்பு திட்டத்தை ரூ.6941ஆயிரம் கோடியில் நிறைவேற்ற மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட நிலையில் பட்ஜெட்டில் ரூ.150 கோடிநிதி பெயரளவில் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக விவசாயிகள் அதிருப்தி தெரிவித்தனர்.
திருச்சி காவிரி ஆற்றில் இருந்து தெற்கு வெள்ளாறு, வைகை, கிருதுமால் நதி, குண்டாறு வரை 262 கி.மீ.,க்கு கால்வாய் அமைத்து உபரி நீரை கரூர், திருச்சி, புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், விருதுநகர், துாத்துக்குடி மாவட்டங்களுக்குக் கொண்டு செல்ல முடிவு செய்யப்பட்டது.இத்திட்டத்தை 3 கட்டங்களாக செயல்படுத்த திட்டமிடப்பட்டது.
முதற்கட்டமாக கரூர் மாவட்டம் காவிரி மாயனுார் கதவணையில் இருந்து புதுக்கோட்டை மாவட்டம் தெற்கு வெள்ளாறு வரை 118.5 கி.மீ.,க்கும், 2ம் கட்டமாக தெற்கு வெள்ளாற்றில் இருந்து வைகை ஆறு வரை 109 கி.மீ.,க்கும், 3-ம் கட்டமாக வைகையில் இருந்து கிருதுமால் நதி வழியாக குண்டாறு வரை 34 கி.மீ.,க்கும் கால்வாய் அமைக்கப்படும். இதை 2021 ஜன.,ல் அப்போதைய முதல்வர் பழனிசாமி துவக்கி வைத்தார்.
முதற்கட்டமாக காவிரி மாயனுார் கதவணையில் இருந்து தெற்கு வெள்ளாறு வரை கால்வாய் அமைக்க ரூ.6941 கோடி தேவைப்பட்ட நிலையில் ரூ.700 கோடி ஒதுக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து 11 கி.மீ.,க்கு கால்வாய் வெட்ட ரூ.331 கோடிக்கு டெண்டர் விடப்பட்டு பணிகள் துவங்கின. தொடர்ந்து நிதி ஒதுக்கீடும் இல்லாததால் அடுத்தக்கட்ட பணிகள் துவங்கவில்லை.
கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில் இத்திட்டத்திற்கு மேலும் ரூ.200 கோடி ஒதுக்குவதாக அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால் 2, 3-ம் கட்டப் பகுதிகளில் நிலம் கையகப்படுத்தும் பணி ஆமை வேகத்தில் நடக்கி றது.
காவிரி-வைகை-கிருதுமால்-குண்டாறு பாசன விவசாயிகள் கூட்டமைப்பு விவசாயிகள் கூறியதாவது: த.வெ.க., அரசு இத்திட்டத்திற்காக பட்ஜெட்டில் ரூ.150 கோடிநிதி பெயரளவில் ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது ஏமாற்றம் அளிக்கிறது. இந்த நிதியில் 5 கி.மீ., கூட கால்வாய் வெட்ட முடியாது. இப்படியே போனால் இத்திட்டத்தை நிறைவேற்ற 50 ஆண்டுகள் ஆகும். முதல்வர் விஜய் குறைந்தது இத்திட்டத்திற்கு ரூ.2000 கோடி ஒதுக்க வேண்டும் என்றனர்.