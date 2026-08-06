எப்.சி.ஆர்.ஏ., சட்டத்திருத்தம்; மதமாற்ற கும்பல்களுக்கு கிடுக்கிப்பிடி; பார்லி., முடக்கத்தின் உண்மையான பின்னணி இதுதான்!
எப்.சி.ஆர்.ஏ., சட்டத்திருத்தம்; மதமாற்ற கும்பல்களுக்கு கிடுக்கிப்பிடி; பார்லி., முடக்கத்தின் உண்மையான பின்னணி இதுதான்!
UPDATED : ஆக 06, 2026 05:20 PM
ADDED : ஆக 06, 2026 01:26 PM
UPDATED : ஆக 06, 2026 05:20 PM ADDED : ஆக 06, 2026 01:26 PM
எப்.சி.ஆர்.ஏ., என்னும் வெளிநாட்டு நன்கொடைகளை ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டத் திருத்த மசோதாவை நிறைவேற்ற மத்திய அரசு உத்தேசித்துள்ளது. இதை தடுக்கும் நோக்கத்துடன் தான், காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள், பார்லியை செயல்பட விடாமல் முடக்கி வருவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
-நமது நிருபர்-
பார்லிமென்ட் ஒவ்வொரு முறை கூடும்போதும், ஒவ்வொரு காரணத்தை கூறி, அதை முடக்குவது காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகளுக்கு வாடிக்கை. இந்த முறை அவர்கள், மாணவர் போராட்டம், ராமர் கோவில் நன்கொடை முறைகேடு என்று வெவ்வேறு காரணங்களை கூறி போராட்டம் நடத்தி முடக்கினர்.
இப்போது மாணவர் போராட்டம் முடிந்து விட்டது. ராமர் கோவில் நன்கொடை முறைகேடு பற்றி சிறப்பு விசாரணைக்குழு விசாரிக்கிறது. ஆனாலும், பார்லியை செயல்பட விடாமல் காங்கிரஸ் முடக்கி வைத்திருக்கிறது. இது தொடர்பாக, லோக்சபா எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுலை, மத்திய அமைச்சர் கிரண் ரிஜூஜூ நேரில் சந்தித்துப் பேசினார்.
ஆனாலும், வெவ்வெறு காரணங்களை கூறி, பார்லியை தொடர்ந்து செயல்பட விடாமல் செய்கிறது காங்கிரஸ் கட்சி. அதன் உண்மையான நோக்கம், எப்.சி.ஆர்.ஏ., எனப்படும் வெளிநாட்டு நன்கொடை ஒழுங்குபடுத்தும் திருத்தச் சட்டம் (எப்.சி.ஆர்.ஏ.,) நிறைவேற விடாமல் தடுப்பது தான் என்கின்றனர், அரசியல் விமர்சகர்கள்.
எப்.சிஆர்.ஓ., திருத்தச் சட்டத்தை நிறைவேற்ற மத்திய அரசு உத்தேசித்துள்ளதன் நோக்கம், வெளிநாட்டில் இருந்து நன்கொடை தருபவர் யார், அவரது நோக்கம் என்ன, அந்த நன்கொடை இந்தியாவில் என்ன காரணத்துக்காக பயன்படுகிறது என்பதை வெளிப்படையாக அறிந்து கொள்வதே.
இதை, மதமாற்றம் செய்யும் நோக்கத்துடன் நன்கொடை தரும் வெளிநாட்டு அமைப்பினர் எதிர்க்கின்றனர். இந்தியாவில் இருந்து கொண்டு, அவர்களிடம் நிதி பெற்று சட்ட விரோத செயல்களை செய்பவர்களும் எதிர்க்கின்றனர். அவர்களுக்கு ஆதரவாக, காங்கிரஸ், சமாஜ்வாதி உள்ளிட்ட கட்சிகளும், பார்லியை செயல்பட விடாமல் தடுத்து, சட்டம் நிறைவேற விடாமல் முட்டுக்கட்டை போடுகின்றனர். எனினும், சட்டத் திருத்தத்தை நிறைவேற்றுவதில் மத்திய அரசு உறுதியாக உள்ளது.
எப்.சி.ஆர்.ஏ., சட்டம் என்ன செய்கிறது?
வெளிநாடுகளில் இருந்து இந்தியாவிற்கு அனுப்பப்படும் பணத்தை, இந்தியத் தனிநபர்கள், அரசு சாரா நிறுவனங்கள் (NGOs), அறக்கட்டளைகள் எவ்வாறு பெற்றுப் பயன்படுத்தலாம் என்பதை எப்.சி.ஆர்.ஏ., சட்டம் நிர்வகிக்கிறது. மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் இந்த சட்டம் கண்காணிக்கப்படுகிறது.
யார் வெளிநாட்டு நன்கொடைகளை பெறலாம் மற்றும் என்ன நிபந்தனைகளின் கீழ் பெறலாம் என்பதை இந்த சட்டம் வரையறுக்கிறது. நன்கொடை எவ்வாறு பெறப்பட வேண்டும், அதற்கான கணக்குகள் எவ்வாறு பராமரிக்கப்பட வேண்டும், அது குறித்த விவரங்கள் எவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட வேண்டும் என்பதை இந்த சட்டம் குறிப்பிடுகிறது.
வெளிநாட்டு நன்கொடைகளை பெறுவதையும், பயன்படுத்துவதையும் ஒழுங்குபடுத்துவதற்காக, இந்தியா 1976ல் முதல் எப்.சி.ஆர்.ஏ., சட்டத்தை இயற்றியது. எல்லை தாண்டிய நிதிப் பரிமாற்றங்கள் மிகவும் சிக்கலானதாக மாறி வரும் நிலையில், 2016, 2018 மற்றும் 2020ம் ஆண்டுகளிலும் இந்த சட்டத்தில் மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்பட்டன. இந்த சட்டத்தில் இப்போது தேஜ கூட்டணி அரசு புதிய திருத்தங்களை கொண்டு வந்துள்ளது. இதற்கான மசோதா, கடந்த மார்ச் மாதம் லோக்சபாவில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது.