தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/இந்தியா/எப்.சி.ஆர்.ஏ., சட்டத்திருத்தம்; மதமாற்ற கும்பல்களுக்கு கிடுக்கிப்பிடி; பார்லி., முடக்கத்தின் உண்மையான பின்னணி இதுதான்!

எப்.சி.ஆர்.ஏ., சட்டத்திருத்தம்; மதமாற்ற கும்பல்களுக்கு கிடுக்கிப்பிடி; பார்லி., முடக்கத்தின் உண்மையான பின்னணி இதுதான்!

எப்.சி.ஆர்.ஏ., சட்டத்திருத்தம்; மதமாற்ற கும்பல்களுக்கு கிடுக்கிப்பிடி; பார்லி., முடக்கத்தின் உண்மையான பின்னணி இதுதான்!

39

UPDATED : ஆக 06, 2026 05:20 PM

ADDED : ஆக 06, 2026 01:26 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

39

UPDATED : ஆக 06, 2026 05:20 PM ADDED : ஆக 06, 2026 01:26 PM

39
Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

-நமது நிருபர்-

எப்.சி.ஆர்.ஏ., என்னும் வெளிநாட்டு நன்கொடைகளை ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டத் திருத்த மசோதாவை நிறைவேற்ற மத்திய அரசு உத்தேசித்துள்ளது. இதை தடுக்கும் நோக்கத்துடன் தான், காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள், பார்லியை செயல்பட விடாமல் முடக்கி வருவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.

பார்லிமென்ட் ஒவ்வொரு முறை கூடும்போதும், ஒவ்வொரு காரணத்தை கூறி, அதை முடக்குவது காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகளுக்கு வாடிக்கை. இந்த முறை அவர்கள், மாணவர் போராட்டம், ராமர் கோவில் நன்கொடை முறைகேடு என்று வெவ்வேறு காரணங்களை கூறி போராட்டம் நடத்தி முடக்கினர்.

இப்போது மாணவர் போராட்டம் முடிந்து விட்டது. ராமர் கோவில் நன்கொடை முறைகேடு பற்றி சிறப்பு விசாரணைக்குழு விசாரிக்கிறது. ஆனாலும், பார்லியை செயல்பட விடாமல் காங்கிரஸ் முடக்கி வைத்திருக்கிறது. இது தொடர்பாக, லோக்சபா எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுலை, மத்திய அமைச்சர் கிரண் ரிஜூஜூ நேரில் சந்தித்துப் பேசினார்.

ஆனாலும், வெவ்வெறு காரணங்களை கூறி, பார்லியை தொடர்ந்து செயல்பட விடாமல் செய்கிறது காங்கிரஸ் கட்சி. அதன் உண்மையான நோக்கம், எப்.சி.ஆர்.ஏ., எனப்படும் வெளிநாட்டு நன்கொடை ஒழுங்குபடுத்தும் திருத்தச் சட்டம் (எப்.சி.ஆர்.ஏ.,) நிறைவேற விடாமல் தடுப்பது தான் என்கின்றனர், அரசியல் விமர்சகர்கள்.

எப்.சிஆர்.ஓ., திருத்தச் சட்டத்தை நிறைவேற்ற மத்திய அரசு உத்தேசித்துள்ளதன் நோக்கம், வெளிநாட்டில் இருந்து நன்கொடை தருபவர் யார், அவரது நோக்கம் என்ன, அந்த நன்கொடை இந்தியாவில் என்ன காரணத்துக்காக பயன்படுகிறது என்பதை வெளிப்படையாக அறிந்து கொள்வதே.

இதை, மதமாற்றம் செய்யும் நோக்கத்துடன் நன்கொடை தரும் வெளிநாட்டு அமைப்பினர் எதிர்க்கின்றனர். இந்தியாவில் இருந்து கொண்டு, அவர்களிடம் நிதி பெற்று சட்ட விரோத செயல்களை செய்பவர்களும் எதிர்க்கின்றனர். அவர்களுக்கு ஆதரவாக, காங்கிரஸ், சமாஜ்வாதி உள்ளிட்ட கட்சிகளும், பார்லியை செயல்பட விடாமல் தடுத்து, சட்டம் நிறைவேற விடாமல் முட்டுக்கட்டை போடுகின்றனர். எனினும், சட்டத் திருத்தத்தை நிறைவேற்றுவதில் மத்திய அரசு உறுதியாக உள்ளது.

எப்.சி.ஆர்.ஏ., சட்டம் என்ன செய்கிறது?

வெளிநாடுகளில் இருந்து இந்தியாவிற்கு அனுப்பப்படும் பணத்தை, இந்தியத் தனிநபர்கள், அரசு சாரா நிறுவனங்கள் (NGOs), அறக்கட்டளைகள் எவ்வாறு பெற்றுப் பயன்படுத்தலாம் என்பதை எப்.சி.ஆர்.ஏ., சட்டம் நிர்வகிக்கிறது. மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் இந்த சட்டம் கண்காணிக்கப்படுகிறது.

யார் வெளிநாட்டு நன்கொடைகளை பெறலாம் மற்றும் என்ன நிபந்தனைகளின் கீழ் பெறலாம் என்பதை இந்த சட்டம் வரையறுக்கிறது. நன்கொடை எவ்வாறு பெறப்பட வேண்டும், அதற்கான கணக்குகள் எவ்வாறு பராமரிக்கப்பட வேண்டும், அது குறித்த விவரங்கள் எவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட வேண்டும் என்பதை இந்த சட்டம் குறிப்பிடுகிறது.

வெளிநாட்டு நன்கொடைகளை பெறுவதையும், பயன்படுத்துவதையும் ஒழுங்குபடுத்துவதற்காக, இந்தியா 1976ல் முதல் எப்.சி.ஆர்.ஏ., சட்டத்தை இயற்றியது. எல்லை தாண்டிய நிதிப் பரிமாற்றங்கள் மிகவும் சிக்கலானதாக மாறி வரும் நிலையில், 2016, 2018 மற்றும் 2020ம் ஆண்டுகளிலும் இந்த சட்டத்தில் மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்பட்டன. இந்த சட்டத்தில் இப்போது தேஜ கூட்டணி அரசு புதிய திருத்தங்களை கொண்டு வந்துள்ளது. இதற்கான மசோதா, கடந்த மார்ச் மாதம் லோக்சபாவில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது.

புதிய சீர்திருத்தம்

1976ல் எப்.சி.ஆர்.ஏ., சட்டம் கொண்டு வந்தது முதல் செய்யப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு சீர்திருத்தமும், அதிக வெளிப்படைத்தன்மை என்ற ஒரே திசையை நோக்கித்தான் சென்று கொண்டிருக்கிறது. அந்த வகையில், இப்போது சட்டத்தில் மேலும் வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் ஒழுங்குமுறையை கொண்டு வரும் நோக்கத்தில் புதிய அம்சங்களை மத்திய அரசு சேர்த்துள்ளது. அதன்படி, வெளிநாட்டு நன்கொடைகளை கண்காணிக்க அதிகாரம் கொண்ட ஒரு அமைப்பு (Designated Authority) உருவாக்கப்படும். வெளிநாட்டு நன்கொடை பெறும் அமைப்பின் பதிவுக்காலம் முடிவுக்கு வந்து விட்டால், அதன் சொத்துக்கள், அதிகாரம் கொண்ட அமைப்பின் கீழ் வந்து விடும்.
அதன் பதிவு மீண்டும் வழங்கப்படும் பட்சத்தில், சொத்துக்கள் திரும்ப வழங்கப்படும். வெளிநாட்டு நன்கொடை பெறும் அமைப்பு, பதிவை இழந்து மீண்டும் திரும்பப் பெற முடியாத நிலை ஏற்பட்டால், அதன் சொத்துக்கள் அரசின் அதிகார அமைப்புக்கு நிரந்தரமாக வந்து விடும். அதிகாரம் பெற்ற அமைப்பின் உத்தரவுகளில் திருப்தி இல்லையெனில், அப்பீல் செய்ய முடியும்;
நீதிமன்றங்களிலும் வழக்கு தொடர முடியும். இந்த சட்டத்திருத்த மசோதாவின் முக்கிய அம்சமே இந்த அதிகாரம் கொண்ட அமைப்பு தான். இத்தனை ஆண்டு காலம், இந்த சட்டத்தில் இருந்த மிக முக்கியமான குறைபாட்டை போக்கும் வகையில், இந்த அதிகாரம் கொண்ட அமைப்பை உருவாக்க மத்திய அரசு உத்தேசித்துள்ளது. காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகளும், மத மாற்ற கும்பல்களும், வெளிநாட்டு அமைப்பினரும் எதிர்ப்பு தெரிவிப்பது இந்த அதிகாரம் கொண்ட அமைப்பைத்தான்.



காந்தி சொன்னது இதுதான்!

பிரபல எழுத்தாளர் ஆனந்த் ரங்கநாதன் கூறுகையில், ''மசோதாவுக்கு வந்திருக்கும் எதிர்ப்பு என்பது எதிர்பார்த்த ஒன்று தான். மதமாற்ற கும்பல்களும், அவர்களது மேற்கத்திய ஆதரவாளர்களும் நேரடியாகவும், மறைமுகமாகவும், இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கின்றனர். எனினும், இதில் இருந்து பிரதமர் மோடி அரசு பின்வாங்கக்கூடாது.
''இந்த சட்டம் இந்தியா நலன்களுக்கு மிகவும் முக்கியமானது; இது 1977 மற்றும் 1997ம் ஆண்டுகளில் சுப்ரீம் கோர்ட் வழங்கிய தீர்ப்புகளின் அடிப்படையிலானது. மகாத்மா காந்தியும் இந்த சட்டம் கொண்டு வர வலியுறுத்தியுள்ளார்.
'எனக்கு சட்டம் கொண்டு வரும் அதிகாரம் இருந்தால், முதலில் மதமாற்றத்தை தடை செய்யும் சட்டம் கொண்டு வருவேன்' என்று மகாத்மா காந்தி கூறியுள்ளார். எனவே இந்த சட்டத் திருத்தத்தை மத்திய அரசு அவசியம் நிறைவேற்ற வேண்டும்,'' என்றார்.



அமெரிக்க எம்.பி., சர்ச்சை

வெளிநாட்டு நன்கொடைகளை ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டத்திருத்தத்தை இந்தியா கொண்டு வர உத்தேசித்துள்ள நிலையில், அது பற்றி அமெரிக்க எம்.பி., ஒருவர் சர்ச்சைக்குரிய வகையில் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.
மேற்கு வர்ஜீனியாவை சேர்ந்த குடியரசு கட்சி எம்.பி., ரிலே மூர், ''இந்த சட்டம் அமலுக்கு வந்தால், சர்ச்சுகளையும் மத அமைப்புகளையும் அரசு கைப்பற்றி விடும். இது கிறிஸ்தவர்களின் மீதான தாக்குதல்.
இந்த மசோதா, இரு நாடுகளுக்கு இடையிலான உறவில் பெரும் கவலை அளிக்கும் விஷயம். சட்டம் நிறைவேறினால் இந்தியா - அமெரிக்கா உறவுகள் பாதிக்கப்படும்,'' என்று தெரிவித்துள்ளார்.



தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us