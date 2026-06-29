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/செய்திகள்/தமிழகம்/﻿ பெண் டாக்டரிடம் ரூ.4.15 கோடி மோசடி விவகாரம்: கன்னியாகுமரியை சேர்ந்த பாதிரியாருக்கு தொடர்பு?

﻿ பெண் டாக்டரிடம் ரூ.4.15 கோடி மோசடி விவகாரம்: கன்னியாகுமரியை சேர்ந்த பாதிரியாருக்கு தொடர்பு?

﻿ பெண் டாக்டரிடம் ரூ.4.15 கோடி மோசடி விவகாரம்: கன்னியாகுமரியை சேர்ந்த பாதிரியாருக்கு தொடர்பு?

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ADDED : ஜூன் 29, 2026 12:43 AM

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ADDED : ஜூன் 29, 2026 12:43 AM

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பெங்களூரு: கர்நாடகாவில் பெண் டாக்டரிடம் மர்ம நபர்கள், 4.15 கோடி ரூபாய் மோசடி செய்த விவகாரத்தில், தமிழகத்தை சேர்ந்த பாதிரியாரின் வங்கி கணக்கிற்கு, 8 லட்சம் ரூபாய் பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டிருப்பதால், அவருக்கு சிக்கல் உருவாகியுள்ளது. அவர் எந்த நேரத்திலும் கைதாகலாம் என, எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

கர்நாடகா மாநிலம் பாகல்கோட் மாவட்டம், ஜமகன்டி தாலுகாவில் வசிக்கும், 40 வயது பெண் ஒருவர், டாக்டராக பணியாற்றுகிறார்.

இவரை, 2025 பிப்ரவரியில், மொபைல் போனில் தொடர்பு கொண்ட நபர், 'எங்கள் நிறுவனத்தில் பணம் முதலீடு செய்தால், அதிக லாபம் கிடைக்கும்' என, ஆசை காட்டியுள்ளார்.

ஏமாற்றம் அவரின் பேச்சை உண்மை என நம்பிய அந்த டாக்டர், 21 வங்கி கணக்குகளுக்கு, பல தவணையாக, 4.15 கோடி ரூபாயை செலுத்தியுள்ளார். ஆனால், லாபம் வரவில்லை. முதலீடு தொகையும் திரும்ப கிடைக்கவில்லை.

ஏமாந்ததை உணர்ந்த டாக்டர், சைபர் குற்றப்பிரிவு போலீசில் புகார் அளித்தார். இதுகுறித்து விசாரித்த போலீசார், டாக்டர் எந்தெந்த கணக்குகளுக்கு பணத்தை பரிமாற்றம் செய்தார் என்பதை ஆராய்ந்தனர்.

அப்போது, 'ராம் டிராவல்ஸ்' என்ற வங்கி கணக்குக்கு, 19 லட்சம் ரூபாயை, அந்த டாக்டர் பரிமாற்றம் செய்திருந்தார்.

ராம் டிராவல்ஸ் வங்கிக்கணக்கில் இருந்து, தமிழகத்தின், கன்னியாகுமரி சர்ச் பாதிரியார் ரஜினிகுமார், 50, என்பவரின் கணக்குக்கு, 8 லட்சம் ரூபாய் மாற்றம் செய்யப்பட்டிருந்தது.

இதன்படி, விசாரணைக்கு ஆஜராகுமாறு, அவருக்கு, 'நோட்டீஸ்' அனுப்பினர். இரு முறை நோட்டீஸ் அனுப்பியும், அவர் ஆஜராகவில்லை. கைது பயத்தால், முன் ஜாமின் கேட்டு, பெங்களூரின், 51வது செஷன்ஸ் நீதிமன்றத்தில், மனு தாக்கல் செய்தார்.

எனக்கு தெரியாது அவருக்கு முன்ஜாமின் அளிக்க, போலீசார் ஆட்சேபனை தெரிவித்திருந்தனர்.

போலீசாரின் குற்றச்சாட்டை மறுத்த பாதிரியார் ரஜினிகுமார், 'கன்னியாகுமரியின் ஜெபமலையில், 'ஜீசஸ் லிபரேன்ஸ் மினிஸ்ட்ரி' என்ற பெயரில் டிரஸ்ட் நடத்துகிறேன்.

'இந்த டிரஸ்ட்டுக்கு பொதுமக்களிடம் நிதி திரட்டப்படுகிறது. அதற்காக, பெங்களூரில் என் பெயரில், வங்கி கணக்கு திறந்துள்ளேன். மர்ம நபர்கள் என் கணக்குக்கு, 8 லட்சம் ரூபாய் பரிமாற்றம் செய்துள்ளனர். சைபர் மோசடி குறித்து, எனக்கு ஏதும் தெரியாது' என, வாதிட்டார்.

இவரது வாதத்தை நிராகரித்து, போலீசாரின் வாதத்தை நீதிமன்றம் ஏற்றுக்கொண்டது. எனவே, எந்த நேரத்திலும் பாதிரியார் ரஜினிகுமாரை போலீசார் கைது செய்யலாம் என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

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