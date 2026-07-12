தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/இந்தியா/﻿ வங்கதேச கருத்தரங்கில் தவறான இந்திய வரைபடம்: சுட்டிக்காட்டிய பெண் அதிகாரிக்கு குவியும் பாராட்டு

﻿ வங்கதேச கருத்தரங்கில் தவறான இந்திய வரைபடம்: சுட்டிக்காட்டிய பெண் அதிகாரிக்கு குவியும் பாராட்டு

﻿ வங்கதேச கருத்தரங்கில் தவறான இந்திய வரைபடம்: சுட்டிக்காட்டிய பெண் அதிகாரிக்கு குவியும் பாராட்டு

ADDED : ஜூலை 12, 2026 12:46 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 12, 2026 12:46 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

புதுடில்லி: வங்கதேசத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சி ஒன்றில், நம் நாட்டின் தவறான வரைபடம் காட்டப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த நம் துாதரக அதிகாரி, -ஜம்மு - காஷ்மீர் இந்தியாவின் ஒருங்கிணைந்த மற்றும் பிரிக்க முடியாத பகுதி என்பதை மீண்டும் வலியுறுத்தினார்.

எதிர்ப்பு நம் அண்டை நாடான வங்கதேச தலைநகர் டாக்காவில், 'நம்பிக்கையை மீண்டும் கட்டியெழுப்புதல், பிராந்திய ஒருங்கிணைப்பை புதுப்பித்தல்: சார்க் அமைப்பிற்கு புத்துயிர் அளிப்பதற்கான வழிகள்' என்ற தலைப்பில், சமீபத்தில் கருத்தரங்கு நடந்தது.

இதில், வங்கதேச வெளியுறவு இணை அமைச்சர் ஷாமா ஒபாய்ட், இந்தியாவுக்கான முன்னாள் வங்கதேச துாதர் அகமது தாரிக் கரீம், நம் துாதரகத்தின் இரண்டாம் செயலர் பூஜா குமாரி ஜா உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.

கருத் தரங்கில் பேசிய அகமது தாரிக் கரீம், சில விளக்கக் காட்சி படங்களை காண்பித்தார். அப்போது காண்பிக்கப்பட்ட நம் நாட்டின் வரைபடத்தில், ஜம்மு - காஷ்மீர் இடம்பெறவில்லை. மாறாக, அது பாகிஸ்தானின் வரைபடத்தில் இ டம்பெற்றிருந்தது.

இதற்கு உடனடியாக எதிர்ப்பு தெரிவித்த நம் துாதரக அதிகாரி பூஜா குமாரி ஜா, ''இது தவறான வரைபடம். ஜம்மு - - காஷ்மீர் எப்போதுமே இந்தியாவின் ஒருங்கிணைந்த மற்றும் பிரிக்க முடியாத பகுதி,'' என்றார்.

ஒருங்கிணைந்த பகுதி பதிலளித்த அகமது தாரிக் கரீம், ''இந்த வரை படம் குறிப்பிட்ட நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட்டது. இது உண்மையான எல்லைகளை குறிக்கவில்லை,'' என்றார்.

இதை ஏற்ற பூஜா குமாரி ஜா, ''நீங்கள் கூறுவதை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. ஆனால், ஜம்மு - -காஷ்மீர் இந்தியாவின் ஒருங்கிணைந்த பகுதி. அது இங்கு தவறாக சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே தான் அதை சுட்டிக்காட்ட விரும்பினேன்,'' என்றார்.

இதன்பின், ''நீங்கள் இந்தியாவைச் சேர்ந்தவரா?'' என, அகமது தாரிக் கரீம் கேட்க, ''நான், டாக்காவில் உள்ள இந்திய துாதரக அதிகாரி,'' என, பூஜா குமாரி ஜா பதிலளித்தார்.

இதையடுத்து, ''உங்கள் கருத்து பதிவு செய்யப்பட்டது,'' எனக்கூறிய அகமது தாரிக் கரீம், தன் தவறை ஒப்புக்கொண்டு உரையை தொடர்ந்தார்.

அகமது தாரிக் கரீம் - பூஜா குமாரி ஜா இடையேயான உரையாடல் தொடர்பான வீடியோ சமூக ஊடகங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

ஜம்மு - -காஷ்மீர் இந்தியாவின் ஒருங்கிணைந்த மற்றும் பிரிக்க முடியாத பகுதி என்ற நம் நாட்டின் நீண்டகால நிலைப்பாட்டை மீண்டும் நிலைநிறுத்திய நம் துாதரக அதிகாரி பூஜா குமாரி ஜாவுக்கு சமூக ஊடகங்களில் பாராட்டுகள் குவிகின்றன.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us