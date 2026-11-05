துக்காராமின் பண்டிகை கால அதிரடி நடவடிக்கை; ரூ.63.45 கோடி 3,098 டன் உணவுப் பொருட்கள் பறிமுதல்
துக்காராமின் பண்டிகை கால அதிரடி நடவடிக்கை; ரூ.63.45 கோடி 3,098 டன் உணவுப் பொருட்கள் பறிமுதல்
ADDED : நவ 05, 2026 08:35 PM
ADDED : நவ 05, 2026 08:35 PM
-நமது நிருபர்-
மஹாராஷ்டிரா உணவு பாதுகாப்பு துறை ஆணையராக பொறுப்பேற்ற முதல் நாளில் இருந்தே துக்காராம் முண்டே பல்வேறு அதிரடி நடவடிக்கையை எடுத்து வருகிறார். தீபாவளியை பண்டிகையை முன்னிட்டு, மஹாராஷ்டிராவில் உணடு பொருட்களில் கலப்படம், பாதுகாப்பு விதிமீறல்களை தடுப்பதற்காக, உணவு பாதுகாப்பு துறை ஆணையர் துக்காராம் முண்டே தலைமையில் அதிகாரிகள் குழுவினர் அதிரடி சோதனை நடத்தினர்.
அக்டோபர் 15 முதல் நவம்பர் 3 வரை ஒரு சிறப்பு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. 9,637 உணவு நிறுவனங்களை ஆய்வு செய்து, ரூ.63.45 கோடி மதிப்புள்ள 3,098 டன் உணவுப் பொருட்களைப் பறிமுதல் செய்தனர். 954 உணவு நிறுவனங்களின் உரிமங்களை சஸ்பெண்ட் செய்தனர். உணவு பாதுகாப்பு துறை வீதிகளை மீறிய 25 நிறுவனங்களின் உரிமங்களை ரத்து செய்தும் அதிரடி நடவடிக்கை எடுத்தனர்.
கலப்படம் செய்யப்பட்ட இனிப்புகள், சமையல் எண்ணெய் மற்றும் உலர் பழங்கள் குறித்து உணவக உரிமையாளர்களை அதிகாரிகள் எச்சரித்துள்ளனர். சோதனைக்காக மொத்தம் 8,835 உணவு மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டன என துக்காராம் முண்டே தெரிவித்தார்.
குறுகிய காலத்திற்குள் உட்கொள்ளக்கூடிய அளவில் இனிப்புகளை மக்கள் வாங்குங்கள்; இரண்டு நாட்களில் சாப்பிடக்கூடிய அளவை விட அதிகமாக வாங்காதீர்கள்; அதிக அளவில் வாங்கி, அவற்றை ஏழு அல்லது எட்டு நாட்கள் வைத்திருப்பது அவற்றின் தரத்தையும் உணவுப் பாதுகாப்பையும் பாதிக்கக்கூடும்.
இனிப்புகளை வாங்கும்போது, நுகர்வோர் கடையின் உரிமம், கடையின் தூய்மை மற்றும் பொருட்களின் தரம் ஆகியவற்றைச் சரிபார்க்க வேண்டும் என உணவு பாதுகாப்பு துறை அதிகாரிகள் அறிவித்துள்ளனர்.