உலகக் கோப்பை கால்பந்து: நார்வே அணியை வீழ்த்தி அரை இறுதிக்கு தகுதி பெற்றது இங்கிலாந்து
உலகக் கோப்பை கால்பந்து: நார்வே அணியை வீழ்த்தி அரை இறுதிக்கு தகுதி பெற்றது இங்கிலாந்து
ADDED : ஜூலை 12, 2026 06:43 AM
ADDED : ஜூலை 12, 2026 06:43 AM
உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரில் நார்வே அணியை 2-1 என்ற கால் கணக்கில் வீழ்த்தி இங்கிலாந்து அணி அரை இறுதிக்கு தகுதி பெற்றது.
நமது நிருபர்
உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரின் இன்றைய போட்டியில் இங்கிலாந்து அணியும், நார்வே அணியும் மோதின. மியாமி நகரில் நடந்த இந்த ஆட்டத்தின் முதல் பாதியின் 36வது நிமிடத்தில் நார்வே அணி வீரர் ஆண்ட்ரியாஸ் ஸ்ஜெல்டெருப் ஒரு கோல் அடித்தார். இதையடுத்து முதல் பாதி கூடுதல் நேரத்தின் 2-வது நிமிடத்தில் இங்கிலாந்து அணி வீரர் ஒரு கோல் அடித்து சமன் செய்தார்
பிறகு 90 நிமிடங்கள் முடிவில் இரு அணிகளும் 1-1 என சமநிலையில் இருந்ததால் ஆட்டம் கூடுதல் நேரத்துக்கு சென்றது. கூடுதல் நேரத்தின் 93வது நிமிடத்தில், நார்வே அணி கோல் கீப்பரின் தவறை பயன்படுத்திக் கொண்ட, இங்கிலாந்து அணி வீரர் ஜூட் பெல்லிங்ஹாம் ஒரு கோல் அடித்தார். ஆட்ட நேர முடிவில், 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்ற இங்கிலாந்து அணி அரை இறுதிக்கு முன்னேறியது.