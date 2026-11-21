தங்கம் விலை மேலும் 15% சரிந்தால் நிதி நிறுவனங்களில் நெருக்கடி
தங்கம் விலை மேலும் 15% சரிந்தால் நிதி நிறுவனங்களில் நெருக்கடி
ADDED : நவ 21, 2026 05:29 AM
ADDED : நவ 21, 2026 05:29 AM
- நமது சிறப்பு நிருபர் -
தங்கம் விலை தொடர் சரிவால், தங்க நகை கடன் துறையில் கடனை திரும்ப செலுத்துவதில் நெருக்கடி அதிகரித்து வருவதாக வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்கள் எச்சரித்துள்ளன.
கடந்த 2026 செப்டம்பர் காலாண்டில் தங்கம் விலை 80 சதவீதம் வரை உயர்ந்திருந்ததால், நிதி நிறுவனங்கள் தங்களது நகை கடன் வர்த்தகத்தை இரு மடங்காக அதிகரித்தன. தற்போது தங்கம் விலை உச்சத்திலிருந்து சரிந்து வருவதால், அடகு வைக்கப்பட்ட தங்கத்தின் பாதுகாப்பு மதிப்பு குறைந்து வருகிறது.
தாக்கங்கள்
ரிசர்வ் வங்கி விதிகளின்படி நகை கடனுக்கான 'எல்.டி.வி.,' வரம்பு 75 முதல் 85 சதவீதத்துக்குள் பராமரிக்கப்பட வேண்டும். தங்கம் விலை மேலும் 10 முதல் 15 சதவீதம் வரை சரிந்தால், எல்.டி.வி. விகிதம் 85 - 88 சதவீதத்தை தாண்டிவிடும். இதனால் கடன் வாங்கியவர்களிடம் கூடுதல் தங்கத்தை அடகு வைக்கவோ அல்லது கடன் தொகையில் ஒரு பகுதியை உடனடியாக திரும்ப செலுத்தவோ நிதி நிறுவனங்கள் நிர்பந்திக்க வேண்டிய சூழல் உருவாகியுள்ளது.
இந்த நெருக்கடி அச்சம் காரணமாக 'ஐ.ஐ.எப்.எல்., பைனான்ஸ், முத்தூட் பைனான்ஸ் மற்றும் மணப்புரம் பைனான்ஸ்' ஆகிய நகை கடன் நிறுவனங்களின் பங்குகள் 2 முதல் 5 சதவீதம் வரை வீழ்ச்சியை சந்தித்துள்ளன.