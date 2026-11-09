அடுத்த ஆண்டில் ரூ.10 ஆயிரம் கோடி பட்டாசு விற்பனை இலக்கு; அரசு ஆதரவளிக்கும் என அமைச்சர் கீர்த்தனா உறுதி
அடுத்த ஆண்டில் ரூ.10 ஆயிரம் கோடி பட்டாசு விற்பனை இலக்கு; அரசு ஆதரவளிக்கும் என அமைச்சர் கீர்த்தனா உறுதி
ADDED : நவ 09, 2026 10:53 AM
ADDED : நவ 09, 2026 10:53 AM
சென்னை: 8 ஆயிரம் கோடிக்கு மேல் டார்கெட் வைத்திருந்தோம்; 7 ஆயிரம் கோடி தான் பட்டாசு விற்பனை நடந்து இருக்கிறது. சரவெடிப் பட்டாசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் அனுமதி கொடுத்து இருக்கிறது. 2027ம் ஆண்டில் ரூ.10 ஆயிரம் கோடிக்கு பட்டாசு விற்பனை செய்ய இலக்கு நிர்ணயத்துள்ளோம் என பட்டாசு விற்பனையாளர் மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துள்ளனர்.
இது தொடர்பாக சமூக வலைத்தளத்தில் அமைச்சர் கீர்த்தனா வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை: சிவகாசியின் தளராத உழைப்பும் தன்னம்பிக்கையும், தமிழகத்தின் பெருமை. ஒவ்வொரு பட்டாசுக்குப் பின்னாலும் பல்லாயிரக்கணக்கான குடும்பங்களின் கடின உழைப்பும், திறமையும், எதிர்காலக் கனவுகளும் அடங்கியுள்ளன.
முதல்வர் விஜயின் தலைமையில் செயல்படும் நமது அரசு, இந்த பாரம்பரியமிக்க தொழிலைப் பாதுகாக்கவும், தொழிலாளர்களின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தவும், சிவகாசியை மேலும் பல உயரங்களுக்குக் கொண்டு செல்லவும் உறுதுணையாக இருக்கும்.
அடுத்த ஆண்டில் ரூ.10 ஆயிரம் கோடி விற்பனை என்ற மாபெரும் இலக்கை நோக்கிப் பயணிக்கும் இத்தொழிலுக்கு, அந்த மைல்கல்லை எட்ட தமிழக அரசு அனைத்து வகையிலும் முழு ஆதரவையும் வழங்கும் என்று உறுதியளிக்கிறோம். இவ்வாறு கீர்த்தனா கூறியுள்ளார்.