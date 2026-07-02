பொள்ளாச்சியில் ஜூலை 12ம் தேதி முதல் மாநாடு ; அண்ணாமலை அறிவிப்பு
பொள்ளாச்சியில் ஜூலை 12ம் தேதி முதல் மாநாடு ; அண்ணாமலை அறிவிப்பு
UPDATED : ஜூலை 02, 2026 04:15 PM
ADDED : ஜூலை 02, 2026 02:08 PM
UPDATED : ஜூலை 02, 2026 04:15 PM ADDED : ஜூலை 02, 2026 02:08 PM
திருப்பூர்: பொள்ளாச்சியில் 'வீ தி லீடர்ஸ்' இயக்கத்தின் முதல் மாநாடு வரும் ஜூலை 12ம் தேதி நடைபெறும் என்று அதன் தலைவர் அண்ணாமலை அறிவித்துள்ளார்.
கடந்த சில ஆண்டுகளாக பாஜவில் தலைவராக, துணை தலைவராக இருந்து வந்த அண்ணாமலை, அக்கட்சியில் இருந்து அண்மையில் விலகினார். மேலும், தான் ஏற்கனவே நடத்தி வரும் 'வீ தி லீடர்ஸ்' இயக்கத்தின் மூலம் மீண்டும் மக்களுக்கான சேவையை வழங்குவேன் என்றும் அறிவித்தார். பொதுமக்களும், இளைஞர்களும் ஆதரவு கொடுக்க வேண்டும் என்று அவர் அழைப்பு விடுத்தார்.
அதனையேற்று அவரது இயக்கத்தில் சுமார் 19 லட்சம் பேர் இணைந்து விட்டனர். தொடர்ந்து, ஜூலை மாதத்தில் இருந்து 'வீ தி லீடர்ஸ்' இயக்கத்தின் அரசியல் செயல்பாடுகள் தொடங்கும் என்றும் அவர் கூறியிருந்தார்.
இந்த நிலையில், பொள்ளாச்சியில் 'வீ தி லீடர்ஸ்' இயக்கத்தின் முதல் மாநாடு வரும் ஜூலை 12ம் தேதி நடைபெறும் என்று அண்ணாமலை அறிவித்துள்ளார்.
திருப்பூரில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் அவர் பேசியதாவது; பொள்ளாச்சி மண்ணில் முதல் மாநாட்டை நடத்த வேண்டும் என்பதற்காக, 12ம் தேதி நடத்துகிறோம். அன்றைய தினம் நிறைய சொந்தங்களை பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. உங்கள் எல்லோரையும் தனித்தனியாக பார்த்து பேச முடியவில்லை. உங்களின் அன்பு என்னை பிரமிக்க வைக்கிறது. என் கண்ணில் இருந்து ஒரு துளி கண்ணீரை கொட்டுகிறது உங்களின் அன்பு, இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
பூமிபூஜை
இந்த மாநாடு பொள்ளாச்சியின் ஆச்சிபட்டி கொங்குசிட்டி மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது. மாநாட்டிற்கான பூமிபூஜை இன்று நடந்தது. இதில் அண்ணாமலையின் ஆதரவாளர்களான வசந்த ராஜன், பாலாஜி உத்தம ராமசாமி உள்ளிட்ட நூற்றுக்கணக்கானோர் கலந்து கொண்டனர்.
12ம் தேதி இந்த மாநாட்டில் 50 ஆயிரம் பேர் கலந்து கொள்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுவதாகவும், அதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்படும் எனவும் விழா ஏற்பாட்டாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
நேரலை
அண்ணாமலை நடத்தும் முதல் மாநாடு குறித்தும், பூமி பூஜை செய்யப்பட்டது குறித்தும் தினமலர் இணையதளம் மற்றும் சமூக வலைதளங்களில் நேரடி ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டது.