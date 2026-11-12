வீரமணி மீதான முதல் போக்சோ வழக்கு; 60 நாளில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல்
வீரமணி மீதான முதல் போக்சோ வழக்கு; 60 நாளில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல்
ADDED : நவ 12, 2026 01:18 PM
ADDED : நவ 12, 2026 01:18 PM
சென்னை: சிறுமிகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக கிரானைட் வீரமணி மீது 7 போக்சோ வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. இவருக்கு உடந்தையாக இருந்த 7 பேர் மீதும் போக்சோ வழக்கு போடப்பட்டுள்ளது.
இந்த வழக்கை சிறப்பு புலனாய்வு குழு போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். வீரமணி மீது முதல் போக்சோ வழக்கு பதிவு செய்து 60 நாள் ஆன நிலையில், குற்றப்பத்திரிகை உயர்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
மேலும் இரு போக்சோ வழக்கில் இன்னும் 10 நாளில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்படும் என்று போலீசார் தெரிவித்தனர். வழக்கின் தீவிரத்தை கருதி, விசாரணைக்கு ஆஜராக அரசு தரப்பில் 3 சிறப்பு வழக்கறிர்கள் நியமிக்கப்பட்டதாகவும் போலீசார் விளக்கம் அளித்தனர்.
வீரமணி மீதான வழக்குகளை சிபிஐக்கு மாற்றக்கோரிய மனுக்கள் மீது நவ.,30ம் தேதி விசாரணை நடத்தப்படும் என்று உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.