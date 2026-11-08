விமானத்துக்கு கடத்தல் மிரட்டல்; 178 பயணிகளுடன் பெங்களூருவில் அவசர தரையிறக்கம்
விமானத்துக்கு கடத்தல் மிரட்டல்; 178 பயணிகளுடன் பெங்களூருவில் அவசர தரையிறக்கம்
ADDED : நவ 08, 2026 06:48 AM
ADDED : நவ 08, 2026 06:48 AM
-நமது நிருபர்-
பெங்களூருவில் இருந்து லக்னோ நோக்கி இண்டிகோ விமானம் 178 பயணிகளுடன் புறப்பட்டது. நேற்று மாலை 5.50 மணியளவில் புறப்பட்ட 30 நிமிடங்களில், கழிவறையில் ஒரு காகிதம் கண்டெடுக்கப்பட்டது. கழிவறையைப் பயன்படுத்திய பயணி ஒருவர் இதைப் பார்த்து விமானப் பணியாளர்களிடம் தெரிவித்தார்.
அதில், 'இந்த விமானம் சரியாக மாலை 6:30 மணிக்கு கடத்தப்படப் போகிறது. இதை அலட்சியப்படுத்தினால் விளைவுகளைச் சந்திப்பீர்கள்' என்று கையால் எழுதப்பட்டிருந்தது. உடனடியாக விமானிக்குத் தகவல் வழங்கப்பட்டு, பெங்களூரு நோக்கி விமானம் திருப்பப்பட்டது.
மிரட்டல் காரணமாக, பெங்களூருவின் கெம்பேகவுடா விமான நிலையத்தின் டெர்மினல் 1ல் விமானம் பாதுகாப்பாகத் தரையிறக்கப்பட்டது.
178 பயணிகளும் பத்திரமாக வெளியேற்றப்பட்ட பின், வெடிகுண்டு தடுப்புப் பிரிவு மற்றும் மோப்ப நாய் உதவியுடன் விமானம் மற்றும் பயணிகளின் உடமைகள் 90 நிமிடங்கள் தீவிர சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டன.
சந்தேகத்திற்குரிய பொருட்கள் எதுவும் கண்டறியப்படவில்லை. அது ஒரு வழக்கமான வதந்தி என்பது உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து, பாதுகாப்புச் சான்றிதழ் பெற்று நள்ளிரவில் விமானம் மீண்டும் லக்னோவிற்குப் புறப்பட்டுச் சென்றது. விமானத்திற்குள் இந்த மிரட்டல் கடிதத்தை வைத்தது யார் என்பது குறித்து போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.