பறக்கும் கார் அறிமுகம் எதிரொலி; வலைதளங்களில் கேலி, கிண்டல் மீம் கொண்டாட்டம்
பறக்கும் கார் அறிமுகம் எதிரொலி; வலைதளங்களில் கேலி, கிண்டல் மீம் கொண்டாட்டம்
ADDED : அக் 17, 2026 06:48 PM
ADDED : அக் 17, 2026 06:48 PM
நமது நிருபர்
உலகின் முன்னணி தொழிலதிபர் எலான் மஸ்க்கின் நிறுவனங்களான ஸ்பேஸ் எக்ஸ் மற்றும் டெஸ்லா கூட்டு தயாரிப்பில் மின்சார பறக்கும் கார் அறிமுகமாகி இருக்கிறது. புதிய காருக்கு ரோட்ஸ்டர் என்றும் பெயரிட்டு உள்ளனர்.
வழக்கமான கார் தானே, இதில் என்ன புதுமை என்று கேள்வி கேட்பவர்கள் காரின் வீடியோவை பார்த்து மலைத்தே போவார்கள் எனலாம். காற்றில் பறந்து அந்தரத்தில் குட்டிக்கரணம் அடித்தது. தலைகீழாகவும் ஓடும் கார் என்பது தான் இதன் விசேஷம். இந்த கார் வீடியோ வெளியானதும், இணையவாசிகளின் கற்பனைக் குதிரைகளும் சிறகடித்து பறக்க ஆரம்பித்து விட்டன.
டில்லி, நொய்டா, பரிதாபாத் நகரங்களை இணைக்கும் முக்கிய சாலை சந்திப்பு கலிண்டி குஞ்ச். சதா சர்வ நேரமும் வாககன நெரிசலுடன் இருக்கும் இங்கு டெஸ்லா பறக்கும் கார் எப்படி பயன்படுகிறது என்று கற்பனை வீடியோவை இணைய குறும்பர்கள் வெளியிட்டு அதகளம் பண்ணி இருக்கின்றனர்.
வாகன நெரிசலின் போது மற்றவர்களுக்கு டாட்டா காட்டிவிட்டு காரில் சர்ரென்று பறப்பது, கூடைபந்து விளையாட்டின் போது, பறக்கும் காரில் களத்திற்குள் வந்து பறந்துவிட்டு பந்தை சரியாக கூடையில் போடுவது என டிசைன், டிசைனாக மீம்களை அள்ளிவிட்டுள்ளனர்.
வடக்கு மும்பையில் குர்லா பகுதியில் போக்குவரத்து நெருக்கடியில் தத்தளித்தால் டெஸ்லா காரில் பறக்கலாம் என்ற ஒரு வீடியோ பார்வையாளர்களை குலுங்கி, குலுங்கி சிரிக்க வைக்கிறது.
சாலை விதி மீறிய பறக்கும் கார் டிரைவருடன், போக்குவரத்து போலீசார் தங்கள் வாகனத்தில் ஏணி வைத்து ஏறி நின்று பேசுவதை சித்தரிக்கிறது ஒரு மீம். கம்பங்களில் இருந்து வீடுகளுக்கு செல்லும் வயர், கேபிள்களில் பறக்கும் கார் மாட்டிக்கொண்டு தொடங்கும் காட்சி, குபீர் சிரிப்பை வரவழைக்கிறது.
உயரமான கட்டடம் ஒன்றில் செங்குத்தாக பறக்கும் கார் ஏறுவது போன்றும், போலீஸ் ஸ்டேஷன் முன் பறக்கும் கார் 360 டிகிரிக்கு சுற்றுவதை போலீஸ்காரர் ஒருவர் அதிர்ச்சியில் பார்ப்பது போலவும், சுடச்சுட மீம் வீடியோக்கள் வந்திருக்கின்றன.
அந்தரத்தில் நிற்கும் பறக்கும் காரில் டயரை ஒருவர் கழற்றி மாட்டுகிறார், மெக்கானிக் ஒருவர். கொள்ளையடித்து விட்டு சாலையில் காரில் செல்லும் திருடன், வழிமறித்து நிற்கும் போலீசாரை கண்டதும் காருடன் பறக்கத் தொடங்குவது போன்றும் வீடியோக்கள் வெளியாகி உள்ளன.