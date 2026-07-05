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﻿ அயோத்தியை தொடர்ந்து பத்ரிநாத் கோவிலிலும் காணிக்கை பணம் திருடப்பட்டதாக புகார்

﻿ அயோத்தியை தொடர்ந்து பத்ரிநாத் கோவிலிலும் காணிக்கை பணம் திருடப்பட்டதாக புகார்

ADDED : ஜூலை 05, 2026 02:31 AM

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ADDED : ஜூலை 05, 2026 02:31 AM

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டேராடூன்: உத்தரகண்ட் மாநிலத்தில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற பத்ரிநாத் கோவிலில் காணிக்கை எண்ணும் பணியின்போது, திருட்டு நடந்ததாக புகார் எழுந்தது. இதையடுத்து, முழு விசாரணை நடத்த ஸ்ரீபத்ரிநாத் - கேதார்நாத் கோவில் கமிட்டி உத்தரவிட்டுள்ளது.

புனித யாத்திரை உத்தர பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற ராமர் கோவிலில், காணிக்கை எண்ணும் பணியின்போது, பக்தர்கள் அளித்த காணிக்கை பணத்தை சிலர் திருடிச் சென்றதாக புகார் எழுந்தது.

இந்த விவகாரம் நாடு முழுதும் பூதாகரமாக வெடித்த நிலையில், அடுத்த சர்ச்சையாக, உத்தரகண்ட் மாநிலத்தில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற பத்ரிநாத் கோவில் உண்டியல் காணிக்கை எண்ணும் பணியின்போது, திருட்டு நடந்து இருப்பதாக புகார் எழுந்துள்ளது.

அம்மாநிலத்தில் பா.ஜ.,வை சேர்ந்த முதல்வர் புஷ்கர் சிங் தாமி தலைமையில் ஆட்சி நடக்கிறது. தற்போது கேதார்நாத், பத்ரிநாத், கங்கோத்ரி, யமுனோத்ரி என நான்கு பிரசித்தி பெற்ற கோவில்களுக்கு செல்லும் சார்தாம் புனித யாத்திரை தொடங்கி இருக்கிறது.

இதில், இமயமலை பகுதியில் கடல் நீர்மட்டத்தில் இருந்து 10,279 அடி உயரத்தில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற பத்ரிநாத் கோவிலுக்கு தினசரி திரளான பக்தர்கள் வந்து செல்கின்றனர். அதே போல், கேதார்நாத் கோவிலிலும் பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதுகிறது.

இரு கோவில்களையும், ஸ்ரீபத்ரிநாத் - கேதார்நாத் கமிட்டி நிர்வகித்து வருகிறது. பத்ரிநாத் கோவிலில் பக்தர்கள் காணிக்கையாக செலுத்திய பணம் எண்ணும் பணி சமீபத்தில் நடந்தது.

அப்போது பணியில் இருந்த சில ஊழியர்கள் காணிக்கை பணத்தை திருடியதாக சமூக வலைதளங்களில் செய்திகள் பரவின.

நம்பிக்கை இதையடுத்து, பக்தர்களின் நம்பிக்கையை காப்பாற்றும் வகையில், முறைகேடு புகாருக்கு ஆளான ஊழியர்களிடம் விளக்கம் கேட்டு, கோவில் நிர்வாகம் அதிரடியாக நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.

இது குறித்து கோவில் கமிட்டி தலைவர் ஹேமந்த் திவேதி கூறியதாவது:

சமூக ஊடகங்களில் பரவும் புகாரை நிர்வாகம் மிக தீவிரமாக எடுத்துக் கொண்டுள்ளது. காணிக்கை எண்ணும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த ஊழியர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளுக்கு முதன்மை செயல் அதிகாரி மூலம் விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

தவறு நிரூபிக்கப்பட்டால், கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

'பை ரவ் சேனா' என்ற ஹிந்து அமைப்பின் நிறுவன தலைவர் சந்தீப் கத்ரி என்பவர், கடந்த 3ல், கோவில் நிர்வாகத்திற்கு புகார் கடிதம் அனுப்பியதால், இந்த விவ காரம் வெளிச்சத்திற்கு வந்தது.

தங்க பிஸ்கெட்டுகளாக மாற்றமா?

உத்தர பிரதேச மாநிலம் அயோத்தி ராமர் கோவிலில் நடந்த காணிக்கை முறைகேடு தொடர்பான விசாரணையை, சிறப்பு புலனாய்வு குழு தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. கைதானவர்களின் வீடுகளில் நடத்தப்பட்ட சோதனையில், காணாமல் போனதாக கூறப்பட்ட ஆபரணங்கள் கிடைக்கவில்லை. இதனால், ராமர் கோவிலுக்கு நன்கொடையாக அளிக்கப்பட்ட தங்கம் மற்றும் வெள்ளி ஆபரணங்களின் உண்மை அடையாளத்தை மறைக்க, அவை உருக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்ற சந்தேகம் எழுந்துள்ளது. எனவே, அந்த கோணத்தில் போலீசார் தற்போது விசாரணையை முடுக்கிவிட்டுள்ளனர்.



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