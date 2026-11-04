லஞ்ச பணத்துடன் சிக்கினார் உணவு பாதுகாப்பு அலுவலர்: ரூ.60 ஆயிரம் பறிமுதல்
லஞ்ச பணத்துடன் சிக்கினார் உணவு பாதுகாப்பு அலுவலர்: ரூ.60 ஆயிரம் பறிமுதல்
ADDED : நவ 04, 2026 10:18 PM
ADDED : நவ 04, 2026 10:18 PM
-நமது நிருபர்-
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு ஸ்வீட் கடைகள் மற்றும் பேக்கரி, உணவு தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் இனிப்பு, கார வகைகளை தயாரித்து விற்பனை செய்வர். இவை தவிர கேட்டரிங் நிறுவனங்களும் ஆர்டர் எடுத்து உணவு தயாரிக்கின்றன.
பண்டிகையை பயன்படுத்தி கலப்படம், தரமற்ற இனிப்புகள் தயாரிப்பதை தடுக்க உணவுப்பாதுகாப்பு துறை அதிகாரிகள் திடீர் ஆய்வு செய்வது வழக்கம். ஆய்வுக்கு செல்லும் அதிகாரிகளே, பண்டிகை சீசனை பயன்படுத்தி வசூலில் ஈடுபடுவதுடன், கிலோ கணக்கில் இனிப்பு, காரங்களையும் இலவசமாக பெற்றுக் கொள்வதும் நடக்கிறது.
உணவு பாதுகாப்பு துறை கமிஷனர் லால்வேனா, சில தினங்களுக்கு முன் வெளியிட்ட உத்தரவில், இதுபோன்று இலவசமாக இனிப்புகளை பெறும் துறை அலுவலர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்சரித்திருந்தார்.
'நீங்கள் என்ன வேண்டுமென்றாலும் சொல்லுங்கள், நாங்கள் மாறுவதாக ஐடியாவே இல்லை' என்ற தோரணையில், இனிப்பகங்களில் லஞ்சம் பெற்ற உணவுப்பாதுகாப்பு துறை அலுவலர் வசமாக சிக்கினார்.
புலியகுளம் பகுதி உணவுப்பாதுகாப்பு துறை அலுவலர் ராமசாமிதான் சிக்கியவர்.
இவர் ஆறு ஸ்வீட் கடைகளில் ரூ.60,000 லஞ்சம் பெற்றதாக லஞ்ச ஒழிப்பு துறை போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. அங்கு சென்ற இன்ஸ்பெக்டர்கள் எழிலரசி, பிரபுதாஸ் ஆகியோர் திடீர் சோதனை நடத்தினர். ராமசாமி லஞ்சம் பெற்றது உறுதியானது. பணத்தை பறிமுதல் செய்த போலீசார் அவரிடம் விசாரித்தனர்.
'ஆறு கடைகளில் வசூலித்த பணத்துடன் அவர் இருந்த போது பிடிபட்டுள்ளார். அவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்படும்' என நமது நிருபரிடம் பேசிய லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் கூறினர்.
மாவட்ட உணவுப்பாதுகாப்பு துறை நியமன அலுவலர் அனுராதா கூறுகையில், ''லஞ்சம் பெற்றது குறித்து விசாரித்து அறிக்கை தயாரித்து, உணவுப்பாதுகாப்பு துறை கமிஷனருக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும். அவரது உத்தரவுப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்,'' என்றார்.