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/செய்திகள்/தமிழகம்/உணவு பாதுகாப்பு வீடியோ வெளியிட்ட வலைதள பிரபலம் மணி ப்ரோ கைது

உணவு பாதுகாப்பு வீடியோ வெளியிட்ட வலைதள பிரபலம் மணி ப்ரோ கைது

உணவு பாதுகாப்பு வீடியோ வெளியிட்ட வலைதள பிரபலம் மணி ப்ரோ கைது

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ADDED : நவ 14, 2026 10:30 AM

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ADDED : நவ 14, 2026 10:30 AM

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நமது நிருபர்

ஆன்லைனில் விற்பனை செய்யப்படும் உணவுப் பொருட்களின் தரம் பற்றி கேள்வி எழுப்பி வீடியோ வெளியிட்ட மணிகண்டன், 37, கைது செய்யப்பட்டார். பெண்ணின் வீடியோவை அவரது அனுமதியின்றி வெளியிட்டதாகவும் அவதூறு பரப்பியதாகவும் கோவை சைபர் கிரைம் போலீசார் அவரை கைது செய்துள்ளனர்.

இன்ஸ்டாகிராம், யூடியூப் மூலம் மிரட்டல் விடுத்து தொழிலுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தியதாக குற்றச்சாட்டின் பெயரில் ஊட்டியில் பதுங்கியிருந்த மணிகண்டனை போலீசார் கைது செய்தனர். இவர் மீது தமிழகம் முழுவதும் 16 வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்தனர்.

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