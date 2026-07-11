தமிழகத்தில் 5 ஆண்டுகளில் முதல்முறை: 100 எம்பிபிஎஸ் இடங்களை அதிகரிக்க தேசிய மருத்துவ கமிஷன் ஒப்புதல்
தமிழகத்தில் 5 ஆண்டுகளில் முதல்முறை: 100 எம்பிபிஎஸ் இடங்களை அதிகரிக்க தேசிய மருத்துவ கமிஷன் ஒப்புதல்
UPDATED : ஜூலை 11, 2026 03:06 PM
ADDED : ஜூலை 11, 2026 02:51 PM
UPDATED : ஜூலை 11, 2026 03:06 PM ADDED : ஜூலை 11, 2026 02:51 PM
சென்னை: தமிழகத்தில் இரு அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் எம்பிபிஎஸ் மாணவர் சேர்க்கையில் தலா 50 என 100 இடங்களை அதிகரிக்க தேசிய மருத்துவ கமிஷன் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
2021ம் ஆண்டில் அப்போதைய அதிமுக ஆட்சியின் இறுதிக்கட்டத்தில் தமிழகத்தில் மொத்தம் 11 புதிய மருத்துவக் கல்லூரிகள் திறக்கப்பட்டன. அதே ஆண்டில் கோவை மருத்துவக் கல்லூரியில் மேலும் 50 எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் சேர்க்கப்பட்டன.
இந் நிலையில், தமிழகத்தில் 100 எம்பிபிஎஸ் இடங்களை அதிகரிக்க தேசிய மருத்துவ கமிஷன் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. நாமக்கல் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை மற்றும் திருப்பூரில் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி ஆகியவற்றிற்கு தலா 50 என மொத்தம் 100 இடங்கள் அதிகரிக்கப்பட்டு உள்ளன.
இந்த இரு கல்லூரிகளில் மருத்துவ படிப்புக்கான இடங்களின் எண்ணிக்கை100ல் இருந்து 150 ஆக அதிகரிக்கும். தற்போது உயர்த்தப்பட்டு உள்ள கூடுதல் இடங்கள் 7.5 சதவீத இட ஒதுக்கீட்டுக்கு தகுதி பெறும் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கும் பயன் அளிக்கும்.
கடந்த 2019ம் ஆண்டு நாமக்கல் மற்றும் திருப்பூர் கல்லூரிகளுக்கும் மருத்துவ மதிப்பீடு மற்றும் தர மதிப்பீட்டு வாரியம் அனுமதி கடிதங்களை வழங்கியது. பின்னர் இவ்விரு கல்லூரிகளும் தமிழ்நாடு டாக்டர் எம்ஜிஆர் மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைக்கப்பட்டன.
முன்னதாக, 2021ம் ஆண்டு தமிழகத்தில் எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் அதிகரிக்கப்பட்டன. அதன் பின்னர் 5 ஆண்டுகள் கழித்து தற்போது தான் எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் அதிகரிக்கப்பட்டு உள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
தினமலர் நேரலை
தமிழகத்துக்கு கூடுதலாக 100 எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் கிடைப்பது தொடர்பான செய்தி தினமலர் இணையதளம் மற்றும் சமூக வலைதளப் பக்கங்களில் நேரடி ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டது.