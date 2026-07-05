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அசாம் வரலாற்றில் முதல்முறை; சட்டசபை அலுவல் மொழியானது ஹிந்தி

அசாம் வரலாற்றில் முதல்முறை; சட்டசபை அலுவல் மொழியானது ஹிந்தி

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ADDED : ஜூலை 05, 2026 06:48 PM

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ADDED : ஜூலை 05, 2026 06:48 PM

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திஸ்பூர்: அசாம் மாநில வரலாற்றில் முதல்முறையாக சட்டசபை அலுவல் மொழியாக ஹிந்தி அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.

அசாம் சட்டசபையில் மொத்தம் 3 மொழிகள் தான் அலுவல் மொழிகள். அசாமி, போடோ மற்றும் ஆங்கிலம் ஆகிய மொழிகள் தான் சட்டசபை அலுவலல் மொழியாக பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தன.

இந் நிலையில் அம்மாநில வரலாற்றில் முதல் முறையாக, ஹிந்தி சட்டசபை அலுவல் மொழியாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது. இதன் மூலம் சட்டசபையில் உறுப்பினர்கள் இனி ஹிந்தி மொழியில் உரைகளை நிகழ்த்தலாம்.

இதுகுறித்து சபாநாயகர் ரஞ்சித்குமார் தாஸ் கூறியதாவது;

என் தலைமையில் நடைபெற்ற அசாம் சட்டசபை குழுக் கூட்டத்தில் ஹிந்தி மொழியைச் சேர்க்கும் முடிவு எடுக்கப்பட்டது. ஹிந்தி ஒரு தேசிய மொழி. அதை அங்கீகரிக்கும் வகையிலே அறிமுகப்படுத்த நாங்கள் முடிவு செய்திருக்கிறோம்.

இவ்வாறு ரஞ்சித்குமார் தாஸ் கூறினார்.

அசாம் மாநில சட்டசபை பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் முதல்நாளான ஜூலை 6ம் தேதி அவையில் ஹிந்தி மொழி அறிமுகப்படுத்தப்படும்.

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