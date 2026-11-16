அக்வான் புயலின் திசையை கணிப்பது தாமதம் ஏன்; சென்னை வானிலை மையம் சொல்வது இதுதான்!
அக்வான் புயலின் திசையை கணிப்பது தாமதம் ஏன்; சென்னை வானிலை மையம் சொல்வது இதுதான்!
ADDED : நவ 16, 2026 09:19 PM
ADDED : நவ 16, 2026 09:19 PM
சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குனர் வி.ஆர். துரை கூறியதாவது: வங்கக்கடலில் நிலவும் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், புயலாக மாறும் போது, ஆந்திரா நோக்கி செல்லும்.
இதன் வழித்தடம், திசையை கணிப்பதில், சற்று தாமதம் ஏற்பட்டது. புயலின் நகர்வு பாதை குறித்து, பல்வேறு வானிலை மாதிரி களை ஆய்வு செய்வது வழக்கம். இந்த முறை, வெவ்வேறு முடிவுகள் கிடைத்ததால், புயலின் திசையை கணிப்பது தாமதமானது.
மத்திய மேற்கு வங்கக்கடலில் இருந்து, வடக்கு, வட மேற்கு திசையில், இந்த புயல் செல்லும்போது, தமிழகத்தில் வட கடலோர மாவட்டங்களில், இரண்டு நாட்களுக்கு கனமழை வாய்ப்பு உள்ளது.
புயல் உருவாகும் இடம் மற்றும் வளி மண்டல சுழற்சி போன்ற காரணங்களால், அதன் பாதை முடிவாகிறது. இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.
வங்கக்கடலில் உருவாகும் 'அக்வான்' புயல், ஆந்திரா நோக்கி செல்ல வாய்ப்புள்ளது என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.