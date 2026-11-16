இந்தியாவில் ராகுல் முன்னிலையில் வாய் கொழுப்பில் பேசிய அந்நியர்; விசா விதிகளை மீறியது அம்பலம்
இந்தியாவில் ராகுல் முன்னிலையில் வாய் கொழுப்பில் பேசிய அந்நியர்; விசா விதிகளை மீறியது அம்பலம்
ADDED : நவ 16, 2026 09:31 PM
ADDED : நவ 16, 2026 09:31 PM
- நமது நிருபர் -
தெலுங்கானா தலைநகர் ஹைதராபாதில் நடந்த மாநாட்டில், நம் நாட்டுக்கு எதிராக, இத்தாலி நாட்டைச் சேர்ந்த ஐரோப்பிய சோஷியலிச கட்சியின் பொதுச் செயலர் கியாகோமோ பிலிபெக் பேச வைத்து, லோக்சபா எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் கைத்தட்டி ரசித்தது மீண்டும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
கியாகோமோ பிலிபெக், விசா விதிகளை மீறிவிட்டதாக மத்திய அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன. 'பாரத் மாநாட்டில்' பங்கேற்க வந்த பிலிபெக், கருத்தரங்கு மற்றும் பயிலரங்குகளில் பங்கேற்கும், 'மாநாட்டு விசா'வில் தான் நம் நாட்டிற்கு வந்துள்ளார் எனவும் கூறப்பட்டுள்ளது.
வெளிநாட்டினர் எந்த விசாவில் வந்தாலும், நம் நாட்டின் உள் விவகாரங்களில் தலையிடக்கூடாது என்பது விதி. நம் நாட்டின் ஜனநாயகம், தேர்தல் முறைகள் குறித்து பேசி, அந்த விதியை பிலிபெக் மீறிவிட்டதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக ராகுலுக்கு, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா ஏற்கனவே கண்டனம் தெரிவித்திருந்தார்.