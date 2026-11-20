இந்தியரை திருமணம் செய்வதால் மட்டுமே வெளிநாட்டினர் குடியுரிமை பெற முடியாது: டில்லி உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு
இந்தியரை திருமணம் செய்வதால் மட்டுமே வெளிநாட்டினர் குடியுரிமை பெற முடியாது: டில்லி உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு
ADDED : நவ 20, 2026 10:35 PM
ADDED : நவ 20, 2026 10:35 PM
புதுடில்லி: அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர், இந்தியரை திருமணம் செய்து கொண்டதன் அடிப்படையில், தனது தற்போதைய சுற்றுலா விசாவை, மனைவிக்கான விசாவாக மாற்றக்கோரி டில்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்தார். 'இந்த விவகாரத்தில், தேவையான ஆவணங்களை வழங்கியும், விசா வழங்காமல் குடியேற்ற துறை அதிகாரிகள் அலைகழிக்கின்றனர்' என, அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார்.முந்தைய விசாரணையின்போது, இது குறித்து பதிலளிக்க குடியேற்றத் துறைக்கு உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
அப்போது அவர்கள் தரப்பில் தாக்கல் செய்த பிரமாண பத்திரத்தில் கூறியதாவது:
மனைவி விசா கோரி விண்ணப்பித்த அமெரிக்க பெண், வெளிநாடு வாழ் இந்தியர் ஒருவரை திருமணம் செய்தார். இதன் அடிப்படையில் அவருக்கு விசா வழங்கப்பட்டது. இந்த திருமணம் 2021ல் முடிவடைந்ததை அடுத்து, அந்த விசா ரத்து செய்யப்பட்டது. பின், 2022ல் மற்றொரு இந்தியரை அவர் திருமணம் செய்தார். அப்போது சமர்ப்பித்த விண்ணப்பத்தில் தேவையான ஆவணங்கள் இல்லாததால் நிராகரிக்கப்பட்டது.
அந்த திருமண உறவும், கடந்தாண்டு முடிவுக்கு வந்தது. தற்போது, மூன்றாவதாக ஒரு இந்தியரை திருமணம் செய்துள்ளார். திருமணத்துக்கு முன், இவரின் வீட்டில் அமெரிக்க பெண் வசித்து வந்தார். முந்தைய திருமண பந்தத்தில் இருந்தபோது, விசா விண்ணப்ப விசாரணைக்கு தற்போதைய கணவருடன் அவர் வந்திருந்தார். எனவே, குடியேற்ற சலுகை பெறுவதற்காகவே அவர் மூன்றாவது திருமணம் செய்திருக்கலாம் என சந்தேகிக்கப்படுகிறது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டது.
இந்த மனு நீதிபதி அமித் மஹாராஜன் முன்னிலையில் மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவு:
இந்த வழக்கில், குடியேற்றத் துறை அதிகாரிகள் தாக்கல் செய்த பதில் மனுவில் அளிக்கப்பட்ட விளக்கம் திருப்திகரமாக உள்ளது. அவர்களின் சந்தேகம் நியாயமான அடிப்படையை கொண்டுள்ளது. வெளிநாட்டவர் ஒருவர், இந்தியாவுக்குள் நுழையவோ, தொடர்ந்து தங்கவோ தானாகவே சட்டப்பூர்வ உரிமை கொண்டிருக்க முடியாது. அதேபோல், இந்தியரை திருமணம் செய்து கொண்டதாலேயே குடியுரிமையை பெறவும் முடியாது. எனவே, மனுதாரரின் மனு தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது.
இவ்வாறு உத்தரவில் கூறப்பட்டுள்ளது.