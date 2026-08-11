போதைப்பொருள் நடமாட்டத்தை தடுக்க 65 சிறப்பு அதிரடி படைகள் அமைப்பு
போதைப்பொருள் நடமாட்டத்தை தடுக்க 65 சிறப்பு அதிரடி படைகள் அமைப்பு
ADDED : ஆக 11, 2026 05:22 AM
ADDED : ஆக 11, 2026 05:22 AM
சென்னை: தமிழகத்தில் போதைப் பொருள் நடமாட்டத்தை தடுக்க, 65 சிறப்பு அதிரடிப் படைகள் அமைக்க, 264 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழக முதல்வராக விஜய் பதவியேற்றபோது, 'போதைப் பொருள் நடமாட்டத்தை தடுக்க, மாவட்டம் தோறும் சிறப்பு அதிரடிப் படை அமைக்கப்படும்' என, அறிவித்தார். அதை செயல்படுத்த, 65 சிறப்பு அதிரடிப் படைகள் அமைக்க, அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. முதல்வர் விஜய் இன்று, அதிரடிப்படையை தொடங்கி வைக்க உள்ளார்.
சிறப்பு அதிரடிப் படைக்காக நிதி ஒதுக்கி, உள்துறை செயலர் மணிவாசன் வெளியிட்டுள்ள அரசாணையில் கூறியிருப்பதாவது: போதைப் பொருள் நடமாட்டத்தை தடுக்க, 65 சிறப்பு அதிரடிப் படைகள் அமைக்கப்படுகின்றன. இவை, முதல்வரின் நேரடி கட்டுப்பாட்டில் இயங்கும். மாநில அளவில், கூடுதல் டி.ஜி.பி., தலைமையின் கீழ், சிறப்பு படை செயல்படும்.
ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும், ஒரு போதைப் பொருள் சிறப்பு படை என, மொத்தம் 37 படைகள்; சென்னையில் 12 சிறப்பு படைகள்; ஆவடி, தாம்பரம், சேலம், கோவை, திருப்பத்துார், திருச்சி, மதுரை, திருநெல்வேலி ஆகிய இடங்களில், தலா இரண்டு சிறப்பு படைகள் அமைக்கப்படும். இதற்காக, மொத்தம் 65 இன்ஸ்பெக்டர், 260 சப் - இன்ஸ்பெக்டர்கள், 1 ,300 போலீஸ் பணியிடங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.
ஒவ்வொரு சிறப்பு படையிலும், ஒரு இன்ஸ்பெக்டர், நான்கு சப் - இன்ஸ்பெக்டர்கள், 20 போலீசார் இடம் பெறுவர். போதைப் பொருள் தடுப்பு பணியின் தலைமையகம், கூடுதல் டி.ஜி.பி., தலைமையில் இயங்கும். இதற்காக, 264 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.