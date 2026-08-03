தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/இந்தியா/மல்யுத்த வீராங்கனைக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக புகார்; பாஜ முன்னாள் எம்பி பிரிஜ் பூஷண் விடுதலை

மல்யுத்த வீராங்கனைக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக புகார்; பாஜ முன்னாள் எம்பி பிரிஜ் பூஷண் விடுதலை

மல்யுத்த வீராங்கனைக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக புகார்; பாஜ முன்னாள் எம்பி பிரிஜ் பூஷண் விடுதலை

17

UPDATED : ஆக 03, 2026 12:12 PM

ADDED : ஆக 03, 2026 11:26 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

17

UPDATED : ஆக 03, 2026 12:12 PM ADDED : ஆக 03, 2026 11:26 AM

17
Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

நமது டில்லி நிருபர்

மல்யுத்த வீராங்கனைக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் பாஜ., முன்னாள் எம்பி பிரிஜ் பூஷணுக்கு விடுதலை வழங்கி டில்லி ரோஸ் அவென்யூ நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

கடந்த 2023ல் அப்போதைய இந்திய மல்யுத்த சம்மேளனத் தலைவராக இருந்த பிரிஜ் பூஷன் சரண் சிங், நம் நாட்டின் முன்னணி மல்யுத்த வீராங்கனையருக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்ததாக புகார் எழுந்தது. பா.ஜ., எம்.பி.,யாகவும் இருந்த அவர் மீது, உரிய நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி டில்லி ஜந்தர் மந்தரில் மல்யுத்த வீரர்கள் தொடர் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டனர்.

குற்றப்பத்திரிகை

இதையடுத்து, பாதிக்கப்பட்ட மல்யுத்த வீராங்கனையர் அளித்த புகாரின்படி, டில்லி போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி, பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். இதேபோல் இந்திய மல்யுத்த சம்மேளனத்தின் முன்னாள் உதவிச் செயலர் வினோத் தோமர் மீதும் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. இதைத்தொடர்ந்து, 1,500 பக்கங்கள் கொண்ட குற்றப்பத்திரிகையை, டில்லி ரோஸ் அவென்யூ நீதிமன்றத்தில் போலீசார் தாக்கல் செய்தனர்.

விசாரணை

வழக்கு, டில்லி ரோஸ் அவென்யூ நீதிமன்றத்தின் கூடுதல் தலைமை நீதிபதி அஸ்வினி பன்வார் முன்னிலையில் நடந்தது. பாதிக்கப்பட்ட மல்யுத்த வீராங்கனையர் தரப்பில் மூத்த வழக்கறிஞர் ரெபெக்கா ஜானும், பிரிஜ் பூஷன் தரப்பில் வழக்கறிஞர் ராஜீவ் மோகனும் தங்களின் இறுதி வாதங்களை முன்வைத்தனர்.

விடுதலை

அனைத்து தரப்பு வாதங்களையும் நிறைவடைந்தது. இந்த வழக்கில் இன்று (ஆகஸ்ட் 03) தீர்ப்பு அளிக்கப்பட்டது. மல்யுத்த வீராங்கனைக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்த வழக்கில் பாஜ., முன்னாள் எம்பி பிரிஜ் பூஷணுக்கு விடுதலை வழங்கி டில்லி ரோஸ் அவென்யூ நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

மகிழ்ச்சியான நாள்!

தீர்ப்புக்குப் பிறகு நிருபர்களிடம் பிரிஜ் பூஷண் கூறியதாவது: முதல் நாளில், எனது முதல் வாக்குமூலம் வந்தபோது, ​​எந்தத் தீர்ப்போ அல்லது குற்றச்சாட்டோ நிரூபிக்கப்பட்டால், நான் தூக்கிட்டுக்கொள்வேன் என்று கூறியிருந்தேன். இன்று, நீதிமன்றம் என்னை கவுரவமாக விடுவித்துள்ளது. இது எனக்கும் எனது ஆதரவாளர்களுக்கும் மகிழ்ச்சிக்குரிய விஷயம். இன்று ஒரு மகிழ்ச்சியான நாள்.
தீர்ப்பு நிம்மதியை அளித்திருந்தாலும், வழக்கு குறித்து மேலும் எந்தக் கருத்தையும் தெரிவிப்பதற்கு முன்பு விரிவான நீதிமன்ற உத்தரவுக்காகக் காத்திருக்கிறேன். இந்தத் தீர்ப்பு தனக்கும் தனது ஆதரவாளர்களுக்கும் ஒரு நிம்மதியான தருணம். தனக்கு எதிரான எந்தவொரு குற்றச்சாட்டும் நீதிமன்றத்தில் நிரூபிக்கப்பட்டால், அதன் விளைவுகளை எதிர்கொள்ளத் தான் எப்போதும் தயாராக இருக்கிறேன். ராமர் எது நடக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறாரோ அது நடக்கும். இவ்வாறு பிரிஜ் பூஷண் தெரிவித்தார்.



தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us