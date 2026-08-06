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பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு; தெஹல்கா முன்னாள் ஆசிரியர் தேஜ்பாலுக்கு 10 ஆண்டு சிறை தண்டனை

பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு; தெஹல்கா முன்னாள் ஆசிரியர் தேஜ்பாலுக்கு 10 ஆண்டு சிறை தண்டனை

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UPDATED : ஆக 06, 2026 10:28 PM

ADDED : ஆக 06, 2026 02:08 PM

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UPDATED : ஆக 06, 2026 10:28 PM ADDED : ஆக 06, 2026 02:08 PM

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மும்பை: பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் தெஹல்கா முன்னாள் ஆசிரியர் தருண் தேஜ்பாலுக்கு 10 ஆண்டு சிறை தண்டனை விதித்து மும்பை உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது. மேலும் சரண் அடைய நான்கு வாரம் அவகாசம் அளித்துள்ளது.



கடந்த 2013ம் ஆண்டு கோவாவில் உள்ள நட்சத்திர ஹோட்டலில் நடைபெற்ற மாநாட்டின் போது, தன்னுடன் பணியாற்றிய பெண் ஊழியரை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக ஆசிரியர் தருண் தேஜ்பால் மீது வழக்குப் பதியப்பட்டது. இது தொடர்பான வழக்கு விசாரணை நடைபெற்று வந்த நிலையில், போதிய ஆதாரங்கள் இல்லை எனக் கூறி, கடந்த 2021ம் ஆண்டு கோவா கீழ் நீதிமன்றம் அவரை விடுவித்தது.

கீழ் நீதிமன்ற தீர்ப்பை எதிர்த்து அரசு தரப்பில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது. இந்த வழக்கின் விசாரணை நீதிபதிகள் நீலா கோகலே மற்றும் அமித் ஜாம்சண்டேகர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு வந்த போது, தருண் தேஜ்பாலை குற்றவாளி எனத் தீர்ப்பளித்தது.

தொடர்ந்து இன்று மதியம் தண்டனை விவரத்தை அறிவித்த மும்பை உயர்நீதிமன்றம், அவருக்கு 10 ஆண்டு சிறை தண்டனை விதித்து உத்தரவிட்டனர். மேலும் அவர் சரண் அடைய நான்கு வாரம் அவகாசம் வழங்கிஉள்ளனர். இதன் வாயிலாக அவருக்கு தண்டனையை எதிர்த்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மேல்முறையீடு செய்ய வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.

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