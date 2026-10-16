தீபாவளிக்கு இலவச மளிகை தொகுப்பு: முதல்வர் திட்டம்

ADDED : அக் 16, 2026 12:51 AM
ADDED : அக் 16, 2026 12:51 AM
சென்னை: தீபாவளிக்கு இலவச மளிகை தொகுப்பு வழங்குவது குறித்து, நிதித் துறையிடம் சில விபரங்களை, முதல்வர் விஜய் கேட்டுள்ளார்.
தமிழகத்தில் தற்போது, அரிசி, பருப்பு, மளிகை பொருட்கள் விலை அதிகரித்து வருகிறது. விலைவாசி உயர்வில் தமிழகம் முதலிடத்தில் இருப்பதாக, எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம்சாட்டி வருகின்றன. இது த.வெ.க., அரசுக்கு நெருக்கடியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
எனவே, தீபாவளி பண்டிகை நேரத்தில், ரேஷன் கடைகள் வாயிலாக இலவச மளிகை தொகுப்பு வழங்க திட்டமிடப்படுகிறது. இதற்கு எவ்வளவு நிதி தேவைப்படும் என நிதித் துறையிடம், முதல்வர் விஜய் விபரம் கேட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
தீபாவளி மளிகை தொகுப்பு வழங்கினால், மக்கள் ஆறுதல் அடைவர் என முதல்வர் விஜயிடம், அமைச்சர்கள் சிலர் ஆலோசனை கூறியுள்ளனர். எனவே, தீபாவளி மளிகை தொகுப்பு குறித்த அறிவிப்பை, முதல்வர் விஜய் வெளியிட வாய்ப்புள்ளதாக, தலைமை செயலக வட்டாரத்தில் கூறப்படுகிறது.