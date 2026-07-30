ரபேல் விமான திறனை குறை கூறிய பிரெஞ்சு விமானி; சீனாவுக்கு உளவு பார்த்த புகாரில் கைது
ரபேல் விமான திறனை குறை கூறிய பிரெஞ்சு விமானி; சீனாவுக்கு உளவு பார்த்த புகாரில் கைது
UPDATED : ஜூலை 30, 2026 08:31 PM
ADDED : ஜூலை 30, 2026 08:26 PM
UPDATED : ஜூலை 30, 2026 08:31 PM ADDED : ஜூலை 30, 2026 08:26 PM
பாரீஸ்: சீனாவுக்கு உளவு பார்த்ததாக பிரான்ஸ் கடற்படையில் விமானியாக பணியாற்றியவரை அந்நாட்டு அதிகாரிகள் பிடித்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
கடந்த ஆண்டு காஷ்மீரின் பஹல்காமில் நடந்த பயங்கரவாத தாக்குதல் சம்பவத்திற்கு பதிலடியாக ஆப்பரேஷன் சிந்தூர் நடவடிக்கை வாயிலாக பாகிஸ்தானுக்கு பதிலடி கொடுக்கப்பட்டது. இதில் இந்திய விமானப்படை ரபேல் போர் விமானங்களை பயன்படுத்தியது.
அப்போது, பிரான்ஸ் கடற்படையில் விமானியாக பணியாற்றிய ஹென்றி சூயட் என்பவர், ரபேல் போர் விமானங்களின் திறன் குறித்து கேள்வி எழுப்பியதுடன், அதனை சீன விமானங்கள் தாக்கி அழித்துவிட்டதாக தெரிவித்து இருந்தார். ரபேல் போர் விமானங்கள் குறித்த இந்த தகவலை இந்தியா மற்றும் பிரான்ஸ் மறுத்து இருந்தன.
இந்நிலையில், இவர், முக்கியமான தகவல்களை திரட்டி சீனாவுக்கு அளித்த குற்றச்சாட்டில் கைது செய்யப்பட்டார். விசாரணைக்கு பிறகு விடுவிக்கப்பட்ட நிலையில், மீண்டும் அவரிடம் விசாரணை நடந்து வருகிறது. பிரான்ஸ் கனடா குடியுரிமை பெற்ற இவ்ர 2021ம் ஆண்டு வரை கடற்படையில் விமானியாக பணியாற்றிய அவர், ரபேல் உள்ளிட்ட பல்வேறு போர் விமானங்களை இயக்கி உள்ளார்.
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக பிரான்ஸ் ஊடகம் வெளியிட்ட செய்தியில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது: பிரான்ஸ் கடற்படையில் பணியாற்றிய காலத்தில் 2018 செப்டம்பர் மற்றும் 2019 ஆக்ஸ்ட் மாதம் அவர் அரசுக்கு சொல்லாமல் சீனா சென்று வந்துள்ளார். அந்த பயணத்தின் போது, அவர் தென் ஆப்ரிக்கா விமான நிறுவனம் வாயிலாக சீன விமானப்படை விமானிகளுக்கு பயிற்சி அளித்ததுடன், முக்கிய தகவல்களை பகிர்ந்துள்ளார். தற்போது அவரிடம் விசாரணை நடந்து வரும் நிலையில், கடந்த 20ம் தேதி அவரது வீட்டில் அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர். இவ்வாறு அந்த செய்தியில் கூறப்பட்டுள்ளது.
ஆனால், இந்த குற்றச்சாட்டை மறுத்துள்ள ஹென்றி சூயட், ஒரு சில செமினார்களுக்கு மட்டும் தான் ஏற்பாடு செய்ததாகவும், அதுவும் சரியாக அமையவில்லை எனவும் தெரிவித்துள்ளார். அவர் மீது வெளிநாடுகளுக்கு உளவு பார்த்தது, நாட்டின் பாதுகாப்பு தகவல்களை கசியவிட்டது உள்ளிட்டபல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டுள்ளன. அவர் நீதிமன்ற கண்காணிப்பில் வைக்கப்பட்டு உள்ளார்.ஹென்றி சூயட் கடந்த 2023 மற்றும் 2025 ம் ஆண்டுகளில் சீனாவுக்கு ராணுவ தகவல்களை பகிர்ந்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.