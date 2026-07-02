ஏஐ முதல் செமி கண்டக்டர் வரை: இந்தியாவில் ரூ.1 லட்சம் கோடி முதலீடு செய்கிறது ஜப்பான்
ஏஐ முதல் செமி கண்டக்டர் வரை: இந்தியாவில் ரூ.1 லட்சம் கோடி முதலீடு செய்கிறது ஜப்பான்
ADDED : ஜூலை 02, 2026 09:02 PM
ADDED : ஜூலை 02, 2026 09:02 PM
புதுடில்லி: உற்பத்தி, செமி கண்டக்டர், ஏஐ, பசுமை ஆற்றல், மற்றும் நிதி ஆகிய துறைகளில் ரூ.1 லட்சம் கோடி முதலீடு செய்ய ஜப்பான் உறுதியளித்துள்ளது.
ஜப்பான் பிரதமர் டகாய்ச்சி இந்தியாவுக்கு சுற்று பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார். இன்று பிரதமர் மோடியை சந்தித்து பேசினார். இதனைத் தொடரந்து இரு நாடுகளுக்கு இடையில் பல்வேறு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகி உள்ளன.
2025ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் முதல் இரு நாடுகளுக்கு இடையே 120 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுததாகி உள்ளன. இது இரு தரப்பு உறவானது, வர்த்தகத்தை தாண்டி, பரந்த தொழில்நுட்ப கூட்டாண்மையாக வளர்ந்து வருவதை எடுத்துக்காட்டுகிறது.
ஜப்பானின் முதலீடுகள், குஜராத், ஹரியானா, மஹாராஷ்டிரா, தெலுங்கானா, அசாம், மற்றும் மேகாலயா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் அமைந்துள்ளன. மேலும் இந்தோ பசிபிக் பிராந்தியத்தில் விநியோக சங்கிலியை பன்முகப்படுத்தவும், பொருளாதார ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்தவும், ஜப்பான் மேற்கொள்ளும் முயற்சிகளில் இந்தியாவின் செல்வாக்கு அதிகரித்து வருவதையும் அடுத்துக்காட்டுகிறது.
உற்பத்தி துறை
ஜப்பானின் முதலீட்டில் உற்பத்தித்துறை முன்னிலை பெற்றுள்ளது.
டொயோட்டா நிறுவனம், மஹாராஷ்டிராவின் பிட்கின் நகரில் ஆண்டுக்கு ஒரு லட்சம் வாகனங்கள் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலையை அமைக்க உள்ளது. இதனால்,2800 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும்.
சுசூகி நிறுவனம் புதிய உற்பத்தி ஆலையை துவக்க முதலீடு செய்ய உள்ளது. மேலும் நிலம் கையகபடுத்துதல் மற்றும் ஆராய்ச்சி வசதிக்கும் முதலீடு செய்யஉள்ளது. டய்கின்நிறுவனம் ஹரியானாவில் ஆராய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சிக்காக மையம் அமைக்கிறது.
ஜேஎப்இ ஸ்டீல் நிறுவுனம், ஜேஎஸ்டபிள்யூ ஸ்டீல் நிறுவனத்துடன் இணைந்து ஒருங்கிணைந்த ஸ்டீல் திட்டத்தில் 160பில்லியன் ரூபாய் முதலீடு செய்ய உள்ளது.
செமி கண்டக்டர் துறை
இந்தியா ஜப்பான் ஒத்துழைபபில், செமி கண்டக்டர் துறை பெரிய முதலீட்டை ஈர்த்துள்ளது.
இந்தியாவின் செமிகண்டக்டர் துறையை மேம்படுத்தவும், உற்பத்தி, ஆராய்ச்சி மற்றும் அதிநவீன தொழில்நுட்ப ஒத்துழைப்புக்காக ஐஐடி கவுகாத்தி, புஜிபிலிம், டோகோ கோகி ஆகிய நிறுவனங்கள் இணைந்து செயல்படஉள்ளன. இதற்காக செய்யப்படும் முதலீடு, இந்தியாவை உலகின் மின்னணு பொருட்களின் மையமாக மாற்றும்.
பொருளாதார உறவுகள்
இந்தியாவில் ஜப்பானின் நிதி அமைப்புகளின் செயல்பாடு அதிகரித்து வருகிறது.MUFG இந்தியாவில் 400 பிலலியன் ரூபாய் முதலீடு செய்ய உள்ளது. SMBC இந்தியாவில் 170 பில்லியன் முதலீடு செய்கிறது.
இதன் மூலம் இந்தியாவில் வளர்ந்துவரும் வணிகங்களுக்கான உள்கட்டமைப்பு மற்றும் உற்பத்திக்கான நிதித்தேவையை பூர்த்தி செய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.