காஞ்சிபுரம் பட்டு சேலை முதல் தோடர் எம்பிராய்டரி சால்வை வரை...: செஷல்ஸ் நாட்டு தலைவர்களுக்கு பிரதமர் மோடி வழங்கிய பரிசு
காஞ்சிபுரம் பட்டு சேலை முதல் தோடர் எம்பிராய்டரி சால்வை வரை...: செஷல்ஸ் நாட்டு தலைவர்களுக்கு பிரதமர் மோடி வழங்கிய பரிசு
UPDATED : ஜூன் 30, 2026 09:28 PM
ADDED : ஜூன் 30, 2026 09:25 PM
UPDATED : ஜூன் 30, 2026 09:28 PM ADDED : ஜூன் 30, 2026 09:25 PM
- சிறப்பு செய்தியாளர்-
மூன்று நாட்கள் அரசு முறை பயணமாக செஷல்ஸ் நாட்டுக்கு சென்ற பிரதமர் மோடி அந்நாட்டின் தலைவர்களுக்கு வழங்கிய அன்பளிப்புகள் குறித்த தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.
பிரதமர் மோடி மோடி சுற்றுப்பயணம் செய்யும்போது அந்த நாட்டின் தலைவர்களுக்கு, இந்திய பாரம்பரியம் மற்றும் கலாசாரத்தை பிரதிபலிக்கும் வகையில் பரிசு வழங்குவது வழக்கம்.
அந்த வகையில் செஷல்ஸ் தலைவர்களுக்கு இந்தியாவின் கலை, பாரம்பரியம், நூற்றாண்டு பழமையான கைவினைத்திறனை வெளிப்படுத்தும் பரிசுகளை வழங்கியிருக்கிறார் மோடி.
அதிபர்
உலகளவில் 'இந்தியாவின் பித்தளை நகரம்' என்று அழைக்கப்படும் உபியின் மொராதாபாத் நகரில் தயாரிக்கப்பட்ட கைவினைப் பொருளான மொராதாபாத் பித்தளை ஆமையை செஷல்ஸ் அதிபர் பேட்ரிக் ஹெர்மினிக்கு பரிசாக பிரதமர் வழங்கினார்.இந்த பரிசுக்கும் , செஷல்ஸ் தீவுக்கும் ஒரு சிறப்புத் தொடர்பு உள்ளது. அதிக ஆண்டுகள் வாழக்குடிய அல்டப்ரா ராட்சத ஆமைகளின் தாயகமாக செஷல்ஸ் தீவு விளங்குகிறது. பிரதமர் மோடி வழங்கிய பரிசு, இந்திய கைவினைத்திறனுக்கும், செஷல்ஸின் இயற்கை பாரம்பரியத்திற்கும் இடையே ஒரு இணைப்பை ஏற்படுத்தி இருப்பதாக நிபுணர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
அதிபர் மனைவி
அதிபர் பேட்ரிக் ஹெர்மினியின் மனைவி வெரோனிக்-கிற்கு இந்தியாவின் கலை பாரம்பரியத்திற்கு எடுத்துக்காட்டுகளாக விளங்கும் மகேஸ்வரி பட்டு மற்றும் பித்ரிவேர் பெட்டியை பரிசாக மோடி வழங்கினார்.
மத்தியப் பிரதேசத்தின் மகேஷ்வரில் தயாரிக்கப்பட்ட மகேஸ்வரி பட்டு சால்வையானது, பட்டு மற்றும் பருத்தி நூல்களை இணைத்து, வடிவியல் மற்றும் மலர் வடிவங்களைக் கொண்டு நெய்யப்படுபவை ஆகும்.
கர்நாடகாவின் பிதர் பகுதியின் பாரம்பரிய சின்னமாக திகழும் பித்ரிவேர் பெட்டியானது, கருப்பு நிற ஆக்சிஜனேற்றப்பட்ட துத்தநாகம் மற்றும் செம்பு உலோகக் கலவை ஆகியவற்றுடன் மேற்பரப்பில், மலர் வடிவங்களுடன், வெள்ளிப் பதிக்கப்பட்ட வேலைப்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளது.
துணை ஜனாதிபதி
துணை ஜனாதிபதி செபாஸ்டியன் பிள்ளைக்கு சிக்கிம் மாநிலத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட ஆர்க்கிட் கலை ஓவியத்தை பிரதமர் பரிசாக வழங்கினார். அது அம்மாநிலத்தின் மலர் பாரம்பரியத்தை தேசிய பறவையான மயிலுடன் இணைக்கும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த ஓவியத்தில் இடம்பெற்றுள்ள ஆர்க்கிட், செஷல்ஸ் நாட்டின் தேசிய மலர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
காஞ்சிபுரம் சேலை
துணை ஜனாதிபதி செபாஸ்டியன் பிள்ளை மனைவி லினாவுக்கு காஞ்சிபுரம் பட்டு சேலையை பரிசாக மோடி வழங்கினார். அந்த சேலையில் தங்க ஜரிகை வேலைப்பாடுகளுடன் கோவில் கட்டடக்கலையை பிரதிபலிக்கும் வகையில் தயாரிக்கப்பட்டது.
நீலகிரி
செஷல்ஸ் பார்லிமென்ட் சபாநாயகர் அஸரெல் எர்னெஸ்டாவுக்கு நீலகிரி மலைப்பகுதியில் வசிக்கும் தோடர் சமூகத்தினரால் உருவாக்கப்பட்ட தோடர் எம்பிராய்டரி சால்வையை பிரதமர் பரிசாக வழங்கினார்.இது பாரம்பரிய நெசவு நுட்பத்தை பயன்படுத்தி கையால் நெய்யப்பட்ட இந்த சால்வையானது வெள்ளை பருத்தி துணியின் மீது அடர்த்தியான சிவப்பு மற்றும் கருப்பு தையல்களை கொண்டுள்ளது. பழங்குடியினரின் அறிவு மற்றும் கலாசாரத்தை இந்த சால்வை பிரதிபலிக்கிறது.s