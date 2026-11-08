ராணுவ வீரர்களுக்கு முழு சுதந்திரம்; பாதுகாப்பு படை முகாமில் தீபாவளி கொண்டாடிய பிரதமர் பேச்சு
ராணுவ வீரர்களுக்கு முழு சுதந்திரம்; பாதுகாப்பு படை முகாமில் தீபாவளி கொண்டாடிய பிரதமர் பேச்சு
UPDATED : நவ 08, 2026 01:02 PM
ADDED : நவ 08, 2026 01:01 PM
UPDATED : நவ 08, 2026 01:02 PM ADDED : நவ 08, 2026 01:01 PM
பஸ்தர்: சத்தீஸ்கர் மாநிலம் பஸ்தர் வனப்பகுதியில் உள்ள பாதுகாப்புப் படை முகாமில் வீரர், வீராங்கனைளுடன் பிரதமர் மோடி தீபாவளி கொண்டாடினார். அப்போது, வீரர்களுக்கு இனிப்புகளை வழங்கி மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினார்.
அதன்பிறகு, அவர் மேடையில் பேசியதாவது; நக்சல் பயங்கரவாதத்தை ஒழித்துள்ளோம். நக்சல்களுக்கு எதிராக போரிடுவது எளிதான காரியமல்ல. முன்பு பஸ்தர் பகுதி நக்சல்களின் ஆதிக்கம் மிகுந்த பகுதியாக இருந்தது. இப்போது, அவர்களின் பிடியில் இருந்து இந்தப் பகுதி விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பகுதியில் நக்சல்கள் கொல்லப்பட்டதை விட, நமது ராணுவ வீரர்களே அதிகவில் வீரமரணம் அடைந்துள்ளனர். எதிர்க்கட்சியைச் சேர்ந்த எந்த ஒரு தலைவரும் நமது ராணுவ வீரர்களுக்காக ஒரு சொட்டு கண்ணீர் கூட சிந்தவில்லை.
முந்தைய ஆட்சியாளர்கள் நக்சலுக்கு எதிராக எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. நக்சல் பயங்கரவாதம் சர்வ சாதாரண ஒன்றாக இருந்து வந்தது. 230 மாவட்டங்கள் நக்சல் ஆதிக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தன. ஆனால், நக்சல்கள் ஒழிக்கப்பட்ட பிறகு, 47 ஆண்டுகளில் கடந்த ஓராண்டாக இங்கு எந்த ஒரு ராணுவ வீரரும் உயிரிழக்கவில்லை.
நக்சல்களின் அச்சுறுத்தலை முந்தை ஆட்சியாளர்கள் அலட்சியமாக எடுத்துக் கொண்டதால், பழங்குடி மக்கள் கொல்லப்பட்டனர். 2014 ஆண்டுக்குப் பிறகு, பாதுகாப்பு படையினருக்கு முழு சுதந்திரமும், அதிகாரமும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. நமது எதிர்கால சந்ததியினரின் பாதுகாப்பான எதிர்காலத்தை உறுதி செய்வதே நமது நோக்கம். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.