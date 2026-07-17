பணிக்காலத்தில் காஸ் ஏஜென்சி: ஓய்வு தலைமை நீதிபதிக்கு சிக்கல்
பணிக்காலத்தில் காஸ் ஏஜென்சி: ஓய்வு தலைமை நீதிபதிக்கு சிக்கல்
ADDED : ஜூலை 17, 2026 12:08 AM
ADDED : ஜூலை 17, 2026 12:08 AM
புதுடில்லி: மணி ப்பூர் உயர் நீதிமன்ற முன்னாள் தலைமை நீதிபதி சித்தார்த் மிருதுல், 63, பதவியில் இருந்த, 16 ஆண்டுகளில், விதிமுறைகளை மீறி சமையல் காஸ் வினியோக ஏஜென்சி நடத் தியதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
டில்லியைச் சேர்ந்த சித்தார்த் மிருதுல், 1986ல் டில்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கறிஞராக பணியை தொடங்கினார். 2008ல் டில்லி உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்ட அவர், 2023ம் ஆண்டு அக்டோபரில் மணிப்பூர் உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக பொறுப்பேற்றார். கடந்த 2024ல் நவ., 21ம் தேதி ஓய்வு பெற்றார்.
இந்நிலையில் அவர் நீதிபதி யாக பதவி வகித்த, 16 ஆண்டுகளில், 'பாரத் பெட்ரோலியம்' நிறுவனத்தில் இருந்து சமையல் காஸ் சிலிண்டர் வினியோக ஏஜென்சி எடுத்து நடத்தியதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
'கிச்சன் பிளேம்' என்ற அந்த காஸ் ஏஜென்சியின் முன்னாள் மேனேஜரின் மனைவி மோனிகா யாதவ் என்பவர் டில்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் தொடர்ந்த உரிமையியல் வழக்கின் மூலம் இது வெளிச்சத்திற்கு வந்தது.
நீதிபதி போன்ற அரசியலமைப்பு சார்ந்த பதவியில் இருக்கும்போது வணிக நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவது விதிகளுக்கு முரணானது என்பதால், சித்தார்த் மிருதுலுக்கு பாரத் பெட்ரோலிய நிறுவனம் நோட்டீஸ் அனுப்பியது. அதற்கு அவர், பதிலளிக்காததால் அந்நிறுவனம் அவரது வினியோக உரிமத்தை கடந்த 6ம் தேதி ரத்து செய்தது.
இந்த விவகாரம் குறித்து ஓய்வுபெற்ற தலைமை நீதிபதி சித்தார்த் மிருதுலிடம் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளிக்க மறுத்துள்ளார். எனினும், இந்த குற்றச்சாட்டு, உச்ச நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் சங்க தலைவர் பதவிக்கான தேர்தலில் போட்டியிடும் சித்தார்த் மிருதுலின் முடிவுக்கு பெரும் பின்னடைவை தரும் எனவும், அவரது ஓய்வூதிய பலன்களையும் பறிக்க வாய்ப்புள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.