ஜெர்மனியில் இளைஞர்களின் போராட்டத்தில் வன்முறை; போலீசார் மீது பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு
ஜெர்மனியில் இளைஞர்களின் போராட்டத்தில் வன்முறை; போலீசார் மீது பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு
ADDED : நவ 01, 2026 08:48 AM
ADDED : நவ 01, 2026 08:48 AM
-நமது நிருபர்-
ஜெர்மனியில் வாழ்க்கைச் செலவுகள் கடுமையாக உயர்ந்திருப்பதற்கும், பணவீக்கத்திற்கும் எதிராக ஜென்சி இளைஞர்கள் குரல் கொடுத்து வருகின்றனர். கல்வித் துறைக்கு ஒதுக்கப்படும் நிதிகள் குறைப்பு மற்றும் வேலைவாய்ப்பின்மை ஆகியவற்றை கண்டித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். ஜெர்மனி அரசு கொண்டு வர திட்டமிட்டுள்ள கட்டாய ராணுவ சேவை திட்டத்திற்கு இளைஞர்கள் கடும் எதிர்ப்புத் தெரிவித்துள்ளனர்.
முக்கிய நகரங்களின் வீதிகளில் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களை திரண்ட நிலையில், முகமூடி அணிந்த போராட்டக்காரர்கள் பிராங்பர்ட்டில் உள்ள கடைகளைக் கொள்ளையடித்தனர். போலீசார் மீது பெட்ரோல் குண்டுகள் வீசப்பட்டுள்ளன. வன்முறைச் சம்பவங்கள் தொடர்கின்றன; பல கடைகளின் ஜன்னல்கள் உடைக்கப்பட்டுள்ளன என போலீசார் தெரிவித்தனர்.
தீவிர இடதுசாரி குழுக்களின் சில பிரிவுகளும், வெளிநாட்டுத் தீவிரவாத இயக்கங்களுடன் தொடர்புடைய சில குழுக்களும், ஆர்ப்பாட்டங்களுக்கு ஆதரவைத் திரட்டும் முயற்சிகளில் இணைந்துள்ளதாக ஜெர்மனி அரசின் உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. பிரான்ஸ் நாட்டில் நடைபெற்றதைப் போல இந்தப் போராட்டங்களும் வன்முறையாக மாறியுள்ளது.