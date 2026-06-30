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புதிய ராணுவ தளபதியாக தீரஜ் சேத் பொறுப்பேற்பு

புதிய ராணுவ தளபதியாக தீரஜ் சேத் பொறுப்பேற்பு

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UPDATED : ஜூன் 30, 2026 05:32 PM

ADDED : ஜூன் 30, 2026 05:30 PM

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UPDATED : ஜூன் 30, 2026 05:32 PM ADDED : ஜூன் 30, 2026 05:30 PM

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புதுடில்லி: நம் ராணுவத்தின், 31வது தலைமை தளபதியாக லெப்டினனட் ஜெனரல் தீரஜ் சேத், 59, இன்று (ஜூன் 30) முறைப்படி பொறுப்பேற்றார்.

நம் ராணுவத்தின் தலைமை தளபதியாக, 2024 ஜூனில், ஜெனரல் உபேந்திர திவேதி பொறுப்பேற்றார். அவரது பதவிக்காலம் இன்று முடிந்த நிலையில், புதிய தலைமை தளபதியாக, லெப்டினனட் ஜெனரல் தீரஜ் சேத் முறைப்படி பொறுப்பேற்றார்.

ராணுவத்தின் துணை தளபதியாக பணியாற்றிய அவர், மஹாராஷ்டிராவின் புனே அருகே கடக்வாஸ்லாவில் உள்ள தேசிய பாதுகாப்பு அகாடமியின் முன்னாள் மாணவர். இவர், 1986 டிசம்பரில் கவசப் படையில் அதிகாரியாக இணைந்தார். ராணுவத்தில், 40 ஆண்டுகளாக பணியாற்றி வரும் தீரஜ் சேத், செயல்பாட்டுத் திறன், படைகளின் நவீனமயமாக்கல், கட்டமைப்பை மேம்படுத்துதல் போன்றவற்றில் முக்கிய பங்காற்றியுள்ளார்.

நவீன போர்முறைக்கு தேவையான தொழில்நுட்பங்களை ராணுவத்தின் செயல்பாட்டு தேவைகளுடன் ஒருங்கிணைப்பதில் இவர் நிபுணத்துவம் பெற்றவர். ஜம்மு காஷ்மீரில் கவச படைப்பிரிவு, கவச படை பிரிகேட், பயங்கரவாத எதிர்ப்பு படை ஆகியவற்றையும் தீரஜ் சேத் வழிநடத்தியுள்ளார். லெப்டினன்ட் ஜெனரலாக, நாட்டின் முன்னணி தாக்குதல் படைகளில் ஒன்றான, 'சுதர்சன் சக்ரா கார்ப்ஸ்' பிரிவுக்கும் அவர் தலைமை தாங்கி உள்ளார். தென் மேற்கு மற்றும் தெற்கு ராணுவ படைப்பிரிவுகளுக்கும் தலைமை தாங்கி உள்ளார்.

புவிசார் அரசியல் மாறி வரும் சூழலில், தொழில்நுட்ப முன்னேற்றங்கள் மற்றும் நவீன போரின் சவால்களுக்கு மத்தியில், நம் ராணுவத்தை நவீன மயமாக்குவதிலும், அதன் நீண்ட கால போர் வலிமையை மேம்படுத்துவதிலும், புதிய தலைமை தளபதி தீரஜ் சேத் முக்கிய பங்கு வகிப்பார் என, எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

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